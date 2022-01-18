防疫隔離嫌麻煩 學生留廣州過年

明報記者 廣州報道

「回新疆隔離21天 寒假也就21天」

「家裏的小孩子才十四五歲，我擔心他一個人在家不行」，來自河南平頂山的盛女士（化名）現年55歲，在清遠打工，幼子在縣城讀寄宿制高中，家中還有70多歲的家公。「我們縣沒有（疫情），別的縣有」，她早前得悉河南爆發新冠疫情，「當然擔心了，怎麼不擔心？我和他（兒子）通電話，他在學校應該還好」。踏上返程前，她做了核酸檢測，「我問了村長，村長說沒事，你們回來吧」，但返鄉後仍要居家隔離。至於年後打算，她說要視乎疫情而定，如果河南省情况未受控制，「那也回不來了」。

在廣州讀大學的小蘇昨下午與友人結伴回鄉，她透露一些外省同學因家鄉防疫政策選擇留校，「回去要隔離14天，新疆的同學甚至要隔離21天，我們寒假一共也就21天。」留下來的同學會搬到學校準備的宿舍一起過年。在珠海打工的安徽人徐先生說，由於珠海出現感染個案，他擔心珠海要封城，於是趕快離開。他說第一次在珠海打工，往年都去浙江，認為浙江在控制疫情方面比廣東做得好，年後也不打算再回廣東。

40日春運 廣鐵料發送4650萬人

2022年春運由1月17日至2月25日，共40天，廣鐵集團預計共發送旅客4650萬人次，比上年增加587.2萬人次，按年增長14.5%，運力達到歷史新高。廣州南站預計到達、發送旅客共1550.5萬人次，日均38.8萬人次，是本次春運的主力站點；廣州站預計發送220萬人次，廣州東站210萬人次。

廣州南站未見擠擁 各站口公安特警駐守

記者昨日下午在廣州南站見到人群較往日稍多，但不算擠擁。各個入站口有志願者、公安及特警等駐守，氣氛較平日緊張。乘客入站需出示健康碼，有乘客因忘戴口罩被攔下，站口設有口罩機，更有新冠疫苗加強針接種點。

廣州站則較往年冷清得多，候車的人稀稀落落，工作人員手持消毒噴霧機來回噴灑。車站入口處設有發燒旅客通道，出口處則設有核酸檢測點，列車途經中高風險地區所屬省份的，全部乘客均要檢測，即使持有48小時內核酸陰性報告的也要再檢測多一次。如果列車沒有途經中高風險地區，乘客也可自願接受檢測。

（新冠疫情）