世經論壇演講 習：保護主義誰也保護不了

據新華社報道，在演講中，習近平提出四點倡議，分別是：攜手合作，聚力戰勝疫情；化解各類風險，促進世界經濟穩定復蘇；跨越發展鴻溝，重振全球發展事業及摒棄冷戰思維，實現和平共處、互利共贏。

在中美角力，美歐部分國家「外交抵制」北京冬奧會的背景下，習近平的第四點倡議最受關注。習近平指出，要摒棄冷戰思維，實現和平共處、互利共贏。習近平表示，歷史反覆證明，對抗不僅於事無補，而且會帶來災難後果。搞保護主義、單邊主義，誰也保護不了，最終只會損人害己。搞霸權霸凌，更是逆歷史潮流而動。國家之間難免存在矛盾和分歧，但搞你輸我贏的零和博弈是無濟於事的。和平發展、合作共贏才是人間正道。不同國家、不同文明要在彼此尊重中共同發展、在求同存異中合作共贏。

習近平強調，我們要順應歷史大勢，致力於穩定國際秩序，弘揚全人類共同價值，推動構建人類命運共同體。要堅持對話而不對抗、包容而不排他，反對一切形式的單邊主義、保護主義，反對一切形式的霸權主義和強權政治。

在演講中，習近平指出，要跨越發展鴻溝，重振全球發展事業。全球發展進程正遭受嚴重衝擊，人類發展指數30年來首次下降，一些發展中國家因疫返貧、因疫生亂，發達國家也有很多人陷入生活困境。