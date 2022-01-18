受賄4億 貴州省政協原主席死緩

新華社報道，經審理查明：1995至2021年，王富玉利用擔任海南瓊山市委書記、市長，三亞市委書記，海南省委副書記、海口市委書記，貴州省委副書記，貴州政協副主席、主席等職務便利，直接或通過他人受賄共計4.34億餘元。2019年王離職後，還利用影響力收受財物1735萬餘元。

央視16日播出反腐劇集《零容忍》第二集，揭露王富玉大量收受現金、房產等賄賂情節。專案組發現多套涉案房產，有王富玉直接收受，有用貪污所得購買，還有是企業老闆買下長期供他使用。

「打一個電話 就獲利6000萬」

影片披露，王富玉想冬天要住三亞，夏天要住貴陽，春天、秋天要住深圳，所以他安排老闆在三亞、深圳、貴陽給他買房再裝修。片中出現的一套豪華別墅，是王富玉在貴陽長期使用的，由關係密切的老闆出資並進行豪華裝修，電影廳、健身房一應俱全，陳設細節無不講究。

片中還提到茅台集團原副總經理高守洪，稱王富玉僅是打了一個電話給高，就從茅台集團的一個項目獲利6000萬等。

王富玉在片中懺悔，「我瘋狂的貪欲登峰造極，但我不知道要錢為了什麼」，「抓了我是對的，對那些自以為是的人敲響了警鐘，警示後來的幹部不再有這類問題了……」。