出生率跌至0.75% 人口增長近零 學者：或已「觸頂」 國統局長：三孩政策將逐步顯效

1949年來新低 上次負增長60年代

國務院新聞辦公室昨早在北京舉行記者會。綜合新華社、澎湃新聞等內地媒體報道，統計局公布數據，內地去年人口14.12億，1062萬人出生，死亡人口1014萬，人口淨增加48萬，淨增長為近61年（1960年以來）的新低。人口出生率0.752%，較2020年0.852%更低，亦是連續第二年跌破1%，翻查資料，內地上一次零增長或負增長已追溯到1959至1961年的大饑荒，其中1960年為負增長。

統計局長寧吉喆表示，出生人口減，受多種因素影響，主要是因為育齡婦女人數持續減少，21至35歲婦女減少約300萬人；其次是生育觀念變化，婚育年齡推遲；新冠疫情一定程度上也推遲了年輕人的婚育安排。對於未來展望，他表示，中國人口總量將保持在14億以上，目前仍有3億多育齡婦女，每年能保持1000多萬人的出生規模。另外三孩政策效果將逐步顯現，出生人口中二孩所佔比例，由2013年的30%左右，上升到2021年約43%，加上人口預期壽命在持續提高，有助人口總量保持增長態勢。

開放二孩未阻「斷崖式下降」

內地在2016年實施全面二孩政策，不過從2016年後數據來看，人口淨增長呈現「斷崖式下降」，當年淨增加906萬人，其後2017年779萬人跌到2020年的204萬，去年更跌到48萬，人口自然增長率為0.034%，逼近「零增長」。

學者：零增長較預期早5年

多名學者指，內地已進入人口「零增長區間」，十四五期間將維持零增長趨勢。中國人民大學人口與發展研究中心教授陳衛指出，過去多數預測人口零增長，甚至負增長是2027年後，但目前來看，零增長會比預期提前近五年。山東社科院人口與社會發展研究院長崔樹義表示，2022年或將迎來人口「零增長」。

逾兩億長者 步入「深度老齡社會」

另一方面老齡化加速，65歲或以上人口2.0056億人，首次超出兩億，佔總人口14.2%，較2020年底增加0.7個百分點。按照國際標準，達到14%為深度老齡化，意味着2021年中國已步入「深度老齡化社會」。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威指出，此次數據最令人震驚是，人口自然增長率跌至0.034%，首次跌破0.1%，「人口挑戰是眾所皆知的，但老化速度明顯快於預期」，人口數量可能已經觸頂，估計潛在經濟增速放緩可能比預期更快。

另外，男女性別失衡問題仍然存在，男性人口7.23億，女性6.89億，人口性別比為104.88（女性為100）。而城鎮化進一步提高，城鎮常住人口為9.14億，較2020年增加1205萬人，佔總人口近65%。鄉村常住人口為4.98億，較2020年減1157萬。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676