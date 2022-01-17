政法工作會議：護航二十大「頭等大事」

據《法治日報》報道，陳一新表示，要正視政法工作面臨的複雜形勢。他表示主要表現在7個方面推動，包括外部勢力對我國遏制打壓是重大威脅，世紀疫情沖擊是重大考驗，全球通脹環境是重大外在壓力，政治安全風險是重大隱患，經濟金融風險是具有外溢性的重大風險，社會治安和公共安全風險是重大挑戰，新型安全風險是重要風險增量。

中新社報道，本次會議部署今年政法工作任務，其中要求，要常態化開展掃黑除惡鬥爭，着力解決影響民眾安全感的突出問題。要抓好《反有組織犯罪法》實施工作，健全掃黑除惡長效機制，研究部署今年掃黑除惡常態化的若干實事。要全力追捕涉黑涉惡「漏網之魚」，持續整治「村霸」。

會議還提出，要着力強化執法司法供給，更好優化營商環境。要加大反壟斷、反惡意炒作、反不正當競爭等領域司法力度，推動完善相關法律法規。要依法推進涉案企業合規改革試點，完善涉產權冤錯案件依法甄別糾正的常態化機制，推出安商惠企的便利措施，促進民營企業家依法經營、放手發展。