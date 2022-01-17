郭飛雄被正式逮捕 無緣處理亡妻喪事

消息：罪名涉煽動顛覆

據報道，廣州警方透露，楊茂東（郭飛雄）已經被正式逮捕，且已絕食一個月，不可能出國。有消息稱，他的罪名涉及煽動顛覆國家政權。美國之音引述郭飛雄的好朋友、流亡美國的楊子立表示，之前負責監控郭飛雄的廣州國保表示郭不在他們那裏，現在也不知道郭飛雄在廣州還是北京。

擬赴美探視「危害國安」被阻截

本名楊茂東的郭飛雄，在妻子張青2021年初診斷出腸癌晚期後，曾寫信給國務院總理李克強和公安部長趙克志，希望赴美探視生病的妻子，但他去年1月從上海登機準備赴美時遭到阻截，當時指他「危害國家安全」。去年12月初張青病危之際，郭再圖赴美，但同月5日他給友人發出「我被抓了」的消息後，至今失聯。

張青最終於本月10日於美國去世，終年55歲，去世時身邊只有兩名未成年的子女。郭飛雄的姐姐楊茂平其後發布公告，希望郭飛雄親自處理張青喪事。

聲援李田田 謝陽被國保帶走

另外，湖南維權律師謝陽自本月11日失蹤，其妻子陳桂秋在Twitter透露，謝陽被國保帶走，他在國內的家人已被國保通知，不准去長沙尋找謝陽。家屬又發現，謝陽的住所一片狼藉，「所有能打開的、撕毀的、甚至枕頭都被撕開」，但目前沒有收到任何文書。去年底，謝陽曾去湖南湘西聲援被當地政府以「精神病」為由關押的教師李田田。