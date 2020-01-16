捐5000萬賑災 國貨品牌列「誠信之星」 連年虧損仍捐獻 中宣部：貫徹「習近平誠信建設」精神

新華社昨報道，此次發布的10個「誠信之星」由兩個集體及8名個人入選，其中福建鴻星爾克體育用品有限公司備受矚目。

河南水災 鴻星爾克捐物資

河南多地去年7月中旬遭遇暴雨，重災區鄭州成澤國。有網民發現，連續多年虧損的福建泉州運動品牌公司鴻星爾克，捐出高達5000萬元的物資賑災。

網民「爆買」 4日銷售額逾兩億

結果該消息當日登上微博熱搜，數百萬網民湧入鴻星爾克各大電商平台和直播平台「掃貨」，多款該品牌的鞋和衣服被買斷，4日的銷售額超過兩億元。直播平台主播勸網民「理性消費」，網民回應表示，要用「買買買」的實際行動，支援和回報大愛情懷的鴻星爾克，助其擺脫困境。

此次發布的「誠信之星」，將會通過電視專題片講述他們的事迹。報道稱，入選者都來自基層一線，有的踐行根本宗旨、矢志為民服務，辦了大量實事好事；有的恪守職業道德，成為民眾生命健康的「守護神」；有的傳承「紅色基因」，用一生踐行守護革命烈士的樸素誓言；有的秉承誠信理念、主動奉獻社會，在市場經濟大潮中鑄就企業信用品牌。報道讚獲選的「誠信之星」，是社會主義核心價值觀的模範踐行者。中宣部、國家發改委將為10個「誠信之星」頒發證書和獎盃。

「央視財經」昨晚播出了鴻星爾克的專題片。專題片稱，去年7月20日，一場始料未及的極端暴雨「席卷中原大地」，也牽動著億萬國人的心。這個夏天，鴻星爾克用自己的擔當，迎來了品牌的「高光時刻」，它給所有的中國企業上了生動的一課，它再一次映射出了中國民眾的善良和大愛，它也充分展現了一個民心凝聚的國家，將擁有無限的未來。

鴻星爾克董事長吳榮照說，「一個企業和國家是分不開的，必須要同甘苦共進退，有國有家才有希望。」