重慶政協主席匯報期間暈倒

與會者驚愕 官媒未有報道

當晚的「重慶衛視」新聞聯播，沒有播出政協會議開會的畫面，只是以讀稿方式簡單帶過。而在下午舉行的市政協分組審議會議，官方報道亦沒有提及出席名單。昨天重慶衛視播出的直播畫面顯示，王炯在講話時忽然沒有了聲音，現場與會者隨即表情驚愕，不少人紛紛站起身子。官媒並無提及王炯暈倒一事。

王炯現年54歲，常年在武漢鋼鐵（集團）公司任職，2008年調任全國總工會副主席，此後又先後擔任安徽省委常委、組織部部長，江蘇省委常委、組織部部長及河南省委副書記。2018年任重慶政協主席。

去年1月，內蒙古自治區主席布小林，亦在自治區人大會議作政府工作報告期間，突然暈倒。當時的直播畫面顯示，主席台上眾人一起望向講台，部分人離座起立，主席台兩邊帷幕後有十多名工作人員跑向講台並抬走一名癱在講台旁的人。此後，布小林鮮有露面，並辭去內蒙古自治區主席職務。

明報記者