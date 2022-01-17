冬奧在即 北京嚴懲瞞報虛報疫情者

據《北京日報》援引北京海淀區衛健委稱，至昨天共檢測約1.3萬人，目前核酸檢測已完成。從檢測結果來看，除病例及其居所、辦公環境檢出陽性外，其餘均為陰性。《北京青年報》引述北京市疾控中心副主任龐星火前天在新聞發布會上表示，因瞞報、虛報或未按規定落實防控措施引發疫情防控風險或其他嚴重風險的，將依法追責、處罰，嚴重者將依法追究刑事責任。

張文宏：有信心年底結束疫情

張文宏前天在央視新聞《相對論》表示，Omicron的重症化是在下降，但是它的毒性仍不可忽略。如果病例持續激增，可能造成社會醫療資源緊張。未來半年，輸入風險應該還是非常高。不過，張文宏對今年年底結束新冠大流行抱有很大的信心。他表示，原則上講，經過未來一年，無論是群體免疫水平，還是通過疫苗建立的免疫屏障，再到新冠治療藥物的上市，都意味着「這可能是最後一個『寒冬』」。

另據國家衛健委通報，前天內地共報告本土病例65宗，涉及5省市；包括天津33宗、河南29宗、北京1宗、廣東1宗及陝西1宗。

（綜合報道）

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