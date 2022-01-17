違「習生態觀」 濟南「當機立斷」保烏紗

習6次批示才拆秦嶺別墅 陝西領導丟官

濟南方面的表態與行動，與此前陝西的「秦嶺違建別墅」案形成鮮明對比。自2015至2018年，國家主席習近平先後6次批示，秦嶺周邊千餘棟違規建造的別墅才被盡數拆除，包括前陝西省委書記趙正永等多名官員也因此落馬受查。

在調研違建別墅時，孫立成還在專題會議上聽取了專項整治工作推進匯報。孫立成說，長期以來，濟南市委、市政府高度重視南部山區生態保護工作，持續推進生態環境保護治理、違法違章建築整治等工作，但與黨中央的要求和人民群眾的期待相比，工作還有較大差距。

濟南別墅事件被披露已經四年，如今當局再表態將「交出一份讓黨和人民滿意的及格答卷，以實際行動保護濟南的綠水青山」，此番表態同樣令人生疑。實際上，濟南當局並非迫於所謂「人民群眾的期待」，只是被媒體「踢爆」違反了國家主席習近平的「兩山論」生態觀，即「綠水青山就是金山銀山」。

長期以來，內地的名山大川幾乎成為官宦富豪們的私家景觀；如果沒有「兩山論」，人民群眾又怎能「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」？

明報記者