官媒「點名」3日 濟南違建別墅夷為平地

濟南市南部山區位於泰山山脈，是濟南市重要的生態和水源涵養區、濟南泉域地下水的主要補給來源。新華社旗下的《經濟參考報》上周四（13日）披露，南部山區數千棟違建別墅巋然不動，個別新別墅項目仍在大張旗鼓建設。事件曝光後，濟南當局迅速介入。

天井峪村近百別墅昨拆除

據《每日經濟新聞》、「極目新聞」等內地媒體昨報道，南部山區天井峪村此前建成的20套違建別墅，以及80棟新建別墅，目前正被拆除。在天井峪村，有五六台挖掘機同時展開作業，拆除未完工的十餘棟別墅。兩日內，十餘棟別墅拆除完畢，現場只剩下碎石塊、鋼筋、木料等建築廢料。現場工作人員稱，「拆除已經到第二天了，不僅是天井峪村，其他很多村子的拆除也在同步進行。」

建設單位由國企文旅集團持股六成

被拆除的別墅位於天井峪科技康養小鎮（即「天井院子」民宿），該項目建設單位為濟南盛世乾隆旅遊發展有限公司，持股60%的大股東為濟南市屬國企濟南文旅發展集團有限公司，項目規模1.5萬平方米，工程金額3700萬元人民幣。針對被媒體披露的違規別墅問題，文旅集團稱正按照山東省、濟南市的要求落實整改。

對於已建成別墅是否會拆除，極目新聞引述現場城管執法隊員表示，他暫時沒有接到通知，不知道後續會不會繼續拆除。除天井峪村外，南部山區的臥虎山水庫西南側的楊而村、錦繡川水庫等部分水源保護區也存在多處別墅群。因拆遷影響，天井峪村已經建成的民宿已暫時停業。

掀「拆違風暴」5年 官媒：住戶非富則貴

在中央環保督察組督辦下，濟南南部山區曾在2017年起掀起「拆違風暴」，當地管委會通報稱，自2017年5月至2020年9月，先後拆除各類違建6871處、423萬平方米。官媒披露，居住於此的人非富即貴，涉及「社會各界名人、企業家、藝術家等」。

山東常委翌日視察違章建築

事件曝光後，1月14日，山東省委常委、濟南市委書記孫立成帶領濟南市專項整治工作領導小組成員，到南部山區現場研究處置違法違章建築。孫立成一行人前往的第一站就是天井峪村。

另據中新網報道，山東省委、省政府稱對違規別墅事件高度重視，已成立調查組，決定對有關問題作全面徹底核查。對查實的問題，將堅決整改，並將依規依紀依法嚴肅處理。調查情况將及時向社會公布。

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