官媒「點名」3日 濟南違建別墅夷為平地

【明報專訊】山東省濟南市南部山區上周四被官媒揭露，有數千棟涉嫌違規的別墅在整改後「巋然不動」，濟南當局即日表態高度重視事件，一經查實會堅決拆除。內地媒體昨（16日）報道，南部山區仲宮街道下轄的天井峪村已有十餘棟別墅在兩天內被夷為平地，目前，其他村莊的別墅拆除工作也在同步進行。
濟南市南部山區位於泰山山脈，是濟南市重要的生態和水源涵養區、濟南泉域地下水的主要補給來源。新華社旗下的《經濟參考報》上周四（13日）披露，南部山區數千棟違建別墅巋然不動，個別新別墅項目仍在大張旗鼓建設。事件曝光後，濟南當局迅速介入。
天井峪村近百別墅昨拆除
據《每日經濟新聞》、「極目新聞」等內地媒體昨報道，南部山區天井峪村此前建成的20套違建別墅，以及80棟新建別墅，目前正被拆除。在天井峪村，有五六台挖掘機同時展開作業，拆除未完工的十餘棟別墅。兩日內，十餘棟別墅拆除完畢，現場只剩下碎石塊、鋼筋、木料等建築廢料。現場工作人員稱，「拆除已經到第二天了，不僅是天井峪村，其他很多村子的拆除也在同步進行。」
建設單位由國企文旅集團持股六成
被拆除的別墅位於天井峪科技康養小鎮（即「天井院子」民宿），該項目建設單位為濟南盛世乾隆旅遊發展有限公司，持股60%的大股東為濟南市屬國企濟南文旅發展集團有限公司，項目規模1.5萬平方米，工程金額3700萬元人民幣。針對被媒體披露的違規別墅問題，文旅集團稱正按照山東省、濟南市的要求落實整改。
對於已建成別墅是否會拆除，極目新聞引述現場城管執法隊員表示，他暫時沒有接到通知，不知道後續會不會繼續拆除。除天井峪村外，南部山區的臥虎山水庫西南側的楊而村、錦繡川水庫等部分水源保護區也存在多處別墅群。因拆遷影響，天井峪村已經建成的民宿已暫時停業。
掀「拆違風暴」5年 官媒：住戶非富則貴
在中央環保督察組督辦下，濟南南部山區曾在2017年起掀起「拆違風暴」，當地管委會通報稱，自2017年5月至2020年9月，先後拆除各類違建6871處、423萬平方米。官媒披露，居住於此的人非富即貴，涉及「社會各界名人、企業家、藝術家等」。
山東常委翌日視察違章建築
事件曝光後，1月14日，山東省委常委、濟南市委書記孫立成帶領濟南市專項整治工作領導小組成員，到南部山區現場研究處置違法違章建築。孫立成一行人前往的第一站就是天井峪村。
另據中新網報道，山東省委、省政府稱對違規別墅事件高度重視，已成立調查組，決定對有關問題作全面徹底核查。對查實的問題，將堅決整改，並將依規依紀依法嚴肅處理。調查情况將及時向社會公布。
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