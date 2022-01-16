昨起冬奧人員陸續密集抵京

「通關更快 傳染風險更小」

央視報道，北京冬奧組委會抵離中心主任張良指出，新冠疫情還在國際範圍內蔓延，國際航班受到很大影響，這種情况需要幫助各利益相關方規劃、協調來華班機。目前，中國國際航空、國泰航空、日本航空、新加坡航空等19家中外航空公司，將在賽時穩定營運北京往返香港、巴黎、新加坡等18個機場的臨時航班，在高峰期平均每天至少可提供15個入境航班和13個出境航班。另有倫敦、曼谷等地可根據需求開通往返北京的臨時航班。張良還稱，通關時會加大效率，「讓他在機場的停留時間更短、通關更快，這樣，他們傳染的風險就會更小」。

不過，美國之音稱，根據中國政府的公告和美國有線電視新聞網（CNN）整理的航班時刻表，從周三（19日）開始並持續至少兩周，從美國飛往中國的所有航班已被取消，或是因中國的航空法規而暫停。目前尚不清楚美國政府是否會採取取消中國航空公司飛美的對等措施。