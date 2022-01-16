關注人權 丹麥荷蘭外交抵制冬奧 普京將出席開幕禮 同日晤習近平

歐盟外長非正式會議 未達抵制共識

澳洲、英國、加拿大、日本等國已經跟進外交抵制北京冬奧，但歐盟27國外長上周五在法國布雷斯特（Brest）舉行的非正式會議上，繼續未能就此達成共識。路透社報道，丹麥外相科弗德（Jeppe Kofod）表示，眾所周知哥本哈根非常關注中國人權的狀况，丹麥政府已經決定不會參加北京冬奧。法新社報道，荷蘭外交部發言人坎普曼（Frits Kemperman）稱，荷蘭政府不會派遣官方代表團到北京，原因是中國實施嚴格的防疫措施，與東道國的雙邊接觸機會有限，荷蘭對人權狀况的強烈關注本可以在這種雙邊會談中以一種有意義的方式討論。

另據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯外長拉夫羅夫上周五在記者會上表示，正在籌備中俄正式峰會，普京應習近平邀請，將於下月4日冬奧開幕當天訪問北京，同日還將舉行全面的高層會談，預計內容涉及兩國關係的方方面面。拉夫羅夫續稱：「我們正在準備解决方案，它們經過深思熟慮，可執行並可切實加强我們的合作。」由於俄羅斯陷入興奮劑醜聞，該國運動員無法以國家名義參加北京冬奧。

德奧委會籲選手別攜個人手機到華

此外，繼荷蘭、比利時等國後，德媒報道，德國奧委會（DOSB）也建議參加北京冬奧的選手不要攜帶個人手機到中國，改用統一配發的手機，以減低資訊安全風險。德國呼籲運動員將主辦單位規定的應用程式「My 2022」，安裝在配發的手機上，這個App主要存放新冠病毒核酸檢測結果和體溫等數據。

美國之音曾報道，國際奧委會上月表示，中國將遵守承諾，允許運動員及得到認證的外國傳媒，在冬奧村、比賽和非比賽場所，以及媒體酒店等處所，自由獲取網絡服務。不過，華盛頓人權組織「自由之家」資深中國研究員代安玲 （Angeli Datt）稱，使用中國提供的無線上網服務會冒一些風險，因為容易受當局監視。