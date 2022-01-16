美參院跨黨議案 促國防承包商停用華稀土

促建稀土儲備 停對華依賴

路透社報道，這項法案由阿肯色州共和黨參議員科頓（Tom Cotton）和亞利桑那州民主黨參議員凱利（Mark Kelly）聯合提出，全稱為「恢復稀土在岸的基本能源及安全資產法案」（REEShore）。法案針對國防部對戰機、導彈及其他武器所做的數以十億美元計的採購活動，要求承包商停止對中國的依賴，同時支持恢復美國稀土生產。美國目前只有一處稀土礦，沒有處理稀土礦物的能力。科頓表示，「終止美國對中國稀土的開採及加工的依賴，對於建立美國國防及科技部門至為重要」。

提案要求國防承包商在4年內停止使用中國稀土，只有在十分稀缺的情况下才允許豁免。國防承包商將需要立即說明其使用的礦物來源。科頓表示，這些要求「應該會鼓勵更多的國內（稀土）開發」。他預計提案可能在今年晚些時候納入國防部的撥款法案。凱利則指，法案能減少美國在稀土上對中國的依賴。

據美國地質調查局2015資料顯示，世界稀土儲量為1.3億噸，中國儲量5500萬噸，居世界第一。中國還是唯一能提供所有17種稀土金屬的國家。