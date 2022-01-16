央視反腐片 揭孫力軍政治團伙案情 涉多名政法高官 「海鮮盒藏錢」收受逾9000萬

〈不負十四億〉一開始就稱，在反腐敗高壓態勢下，仍然有人管不住內心的貪欲，不收斂不收手，甚至政治問題與經濟問題交織，違背黨的初心使命，動搖黨的執政根基，影響黨和國家政治安全。孫力軍政治團伙案就是這方面的典型，接着就出現孫力軍的鏡頭，他說：「我應該說算是（中共）十八大或者十九大之後都沒有收斂也沒有收手的，犯了不少錯誤，也犯了不少罪過」。

孫力軍2021年9月被開除黨籍和公職，對於孫力軍政治團伙，該片披露，成員除龔道安、鄧恢林、原江蘇省政法委書記王立科，還有山西省副省長、省公安廳長劉新雲。又指控孫力軍、王立科收受財物達數億元，其他人也有幾千萬到1億多元人民幣。

安插親信到重要崗位

片中有很大一段說到孫力軍與王立科的關係，孫力軍說：「他每年大概四五次來北京，每次都給我30萬美金，放在一個小的海鮮盒裏面。他每次來就說，我給你送點『小海鮮』，我就知道怎麼回事兒了」。到案發時，「小海鮮」累計折合人民幣9000多萬元。後來孫力軍又將龔道安和劉新雲收為心腹，襲道安又引薦同為湖北同鄉的鄧恢林，這些人也都得到孫力軍的大力提拔，並安插到重要的崗位。

中央紀委國家監委案件審理室副主任孫東升稱，孫力軍案件是一個典型的政治問題和經濟問題交織的案件，特別是這些人頂風違紀、知法犯法，結黨營私，搞團團伙伙，貪污賄賂數額巨大，影響非常惡劣，這是十九大以來查處的最嚴重的案件之一，體現了黨中央對腐敗分子和腐敗行為零容忍的態度和決心。

片中還披露國家開發銀行原黨委書記胡懷邦案和昆明醫科大學第二附屬醫院原院長馬林昆案等案例。