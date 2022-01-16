「少數派」為防疫犧牲 央視網評籲關懷

【明報專訊】內地採取嚴格的「動態清零」防疫政策，動輒封區禁足，央視網評微信公號昨發文，列舉從湖北到西安從事裝修的工人粱炎平等人的例子，呼籲對為防疫犧牲的「少數派」多些關懷。粱炎平上月工作後返回出租屋時，其所在村子已封閉，被迫回到正在裝修的清水樓，靠吃即食麵度過了20多天，其間當地平均氣溫在0℃左右，夜晚還會降到0℃以下，即使與另一個工友睡在一起，他仍常被凍醒。
央視網評稱，這些人的遭遇從不同方面折射出突然的變故帶給個體的傷害。文章指，在中國文化傳統裏，崇尚集體利益至上，倡導「以小我成就大我」，「但這並不意味着可以完全不尊重和保護個體的權益，更不表示個人或少數的犧牲是理所當然的」。文章強調，尊重個體利益、關心「少數派」的權益是公共治理水平和公務服務溫度的體現，尤其是疫情下，對他們更不應被忽略。
西安拒收病人醫院停業整頓 惹不滿
而13日西安高新醫院、西安國際醫學中心醫院因拒收病人被官方要求停業整頓3個月，引起西安民眾不滿，當地市民蕭宏果公開發表《行政處罰兩醫院明顯不當，呼籲西安衛健委立即糾錯》一文，指出西安封城缺醫少藥，當局卻作出顧此失彼的行政處罰決定，使防疫及危重病人入院就醫治療等方面雪上加霜，促立即糾正。