北京失守 現1宗本土Omicron 衛健委：春運即將開始 防控形勢嚴峻

據「北京海淀」微信公眾號，當日上午9時50分，接第三方檢測機構報告一宗核酸檢測初篩陽性。海淀區啟動應急響應，管控相關人員涉及海淀區的活動區域。下午4時，經市、區疾控中心覆核結果為Omicron變種病毒陽性，感染者居住在海淀區上地街道農大南路博雅西園，並在海淀街道海淀新技術大廈工作。當局重新蒐集標本及家庭環境樣本亦為陽性。

增1本土確診 珠海南屏禁足

而珠海市香洲區疫情防控指揮部昨稱，截至當日下午4時，香洲區新增1宗本土確診病例，患者為36歲女教師，居住在香洲區南屏鎮華發新城4期。《廣州日報》稱，該病例是在密接者等重點人員排查中發現的，是14日9歲確診學生的密接者。目前南屏鎮全域劃定為管控區域，實行「封控隔離，足不出戶，服務上門」管理措施；珠海周一（17日）零時起，將對粵港跨境貨車司機調整核酸檢測頻次，珠海機場往返九洲港、拱北、斗門、中山等地的班線暫時停運。

國家衛健委昨通報，截至14日，內地新增本土個案104宗，包括河南52宗，天津39宗，廣東8宗。《新京報》報道，Omicron的行蹤已有遍地開花之勢，一周內，天津疫情相關感染者超過400人；近3日，上海、中山、珠海發現感染者。最新數據顯示，內地現有14個省份發現境外輸入Omicron病例，而天津及珠海仍沒找到源頭。

廣州昨傳有陽性 後證虛驚一場

昨晚約7時，廣州天河區正佳廣場突然封閉，不准出入。本報駐廣州記者約7時30分趕至時，現場已開始解封，但出入要查健康碼。商場職員沒有說明封閉原因，網上消息稱可能與天河區一名確診者的密切接觸者曾到訪正佳廣場有關。天河政務網昨晚稱，昨日下午4時15分，天河區接報一名自願檢測人員核酸檢測初篩結果異常，立即啟動應急響應，後證實為陰性。

國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華昨在國務院聯防聯控機制召開的發布會上分析，天津疫情仍在持續，但外溢風險逐漸降低；安陽疫情仍存在社區傳播風險；深圳新增病例均為集中隔離人員發現，疫情風險初步控制。而珠海、中山和上海報告的感染者，「社會活動軌迹較多，存在社區感染傳播外溢的風險」。國家衛健委新聞發言人米鋒表示，春運即將開始，面臨Delta和Omicron雙重挑戰，疫情防控形勢嚴峻。他指出，發生疫情的地區，要盡快阻斷傳播途徑；推進落實區域協查，嚴防疫情外溢擴散。

禁「一刀切」省界擅設防控檢查點

內地春運將在周一（17日）啟動，北京日報App引述交通運輸部應急辦副主任周旻稱，防疫交通管控，絕不能簡單化、一刀切，嚴禁擅自在高速公路省界主線設置疫情防控檢查點，縣、鄉、村不得擅自阻斷或隔離高速公路、國省干線和農村公路。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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