佔用冬奧專用車道罰200元 京1‧21起交通管制 倡居家辦公減車流

北京市交通委昨發布冬奧期間臨時交通管理措施，顯示北京從1月21日至3月16日，將進入長達55日的「交通服務保障期」。中國經濟網報道，其間將分階段啟用奧林匹克專用車道。其中冬奧會為1月21日至2月25日，涉及42條道路，共239.5公里。冬殘奧會為2月26日至3月16日，涉及29條道路，共196.7公里。除京禮高速奧運專用道全天開放外，其他專用道均為清晨6時至深夜12時開放。

京246處設電子警察看守專用道

北京市交管局副局長孔令輝稱，在專用道上，同時還設有巴士專用車道的，其他車輛可借用巴士專用車道通行，如違法佔用專用車道，將被罰款200元人民幣。《每日經濟新聞》稱，昨日北京交管部門在官網上公示了246處值守專用道的「電子警察」位置，這些裝置也將在21日啟用。

央視報道，除保障冬奧會的政府部門、機構、企事業單位外，北京當局又倡導全市各單位採取居家辦公、遠程辦公、錯時上下班等彈性工作制。

另又要求場館集中區域的屬地政府主動作為，組織屬地各單位積極落實好彈性工作制，減少通勤交通，緩解周邊道路交通壓力。對於市民出行，當局倡導優先選擇公共交通，同時遵守專用車道管理規定、禮讓奧運保障車輛。

另在昨日舉行的北京冬奧會國際友城合作發展論壇上，國務委員兼外長王毅發表視像致辭。新華社報道，王毅表示，在籌辦冬奧的過程中，中方得到國際社會特別是國際友好城市的大力支持幫助，收到世界各國朋友的美好祝願。「我們相信，北京冬奧會一定會為中國人民與各國人民搭建更多友好的橋樑、合作的平台。」

外交部促各國遵奧林匹克休戰決議

對於美國可能會與盟友在北京冬奧期間於中國周邊繼續舉行軍事演訓活動，外交部發言人汪文斌表示，北京冬奧會奧林匹克休戰決議是聯大協商一致通過的，敦促各國在北京冬奧會開幕前7天到北京冬殘奧會閉幕後7天，遵守奧林匹克休戰並停止敵對行動。「各方切實遵循這一精神，既是責任和義務，也是國際社會的共同期盼。」