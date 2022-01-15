北京聞風：地方兩會相繼開幕 三大看點穩中有新 ／文：鍾鳴九

GDP增長下調求穩 投資加碼

第一，投資加碼穩增長。就已公布數據而言，北京和西藏均下調GDP增速目標1個百分點，河南省則由2021年的7%以上修改為7%，顯示出穩增長共識，這亦符合去年底中央經濟工作會議定下的「穩字當頭」基調。

分析人士指出，從穩增長角度而言，投資、消費、出口「三駕馬車」中，目前亟待投資發力，因其相較另二者，受疫情影響更小。事實上，北京已把2022年稱為「項目落地年」，提出加快新型基礎設施建設，在高質量發展城市副中心方面，繼續保持千億投資強度。相比去年6%固定資產投資增長目標，河南計劃今年固定資產投資增長10%。觀察家認為，在投資驅動下，內地一季度經濟有望「開門紅」。

人事「代轉正」 元宇宙規劃湧現

第二，人事「代轉正」變動。據不完全統計，目前浙江、新疆、江蘇、遼寧、河北、江西、福建、廣東、重慶這9個省市區仍由代省長、代市長或代主席擔任政府「一把手」，不出意外，他們將在近期的省級人代會上實現「代轉正」。

值得一提的是，省部級主要領導幹部學習貫徹黨的十九屆六中全會精神專題研討班本周舉行。分析人士認為，中央在地方「兩會」密集召開前夕，組織高規格研討班，體現出中共在換屆年對地方領導幹部隊伍建設的重視，並將抓住「關鍵少數」作為加強國家治理體系建設的重點。

第三，佈局「元宇宙」拼創科。「元宇宙」在內地被視為新的投資風口，亦成為地方「兩會」的話題熱點。北京「兩會」上，「元宇宙」出現在多位人大代表、政協委員的建議和提案中。日前，武漢市市長程用文在政府工作報告中表示，推動元宇宙、區塊鏈、量子科技等與實體經濟融合。可預期，在下旬多地的「兩會」時間中，圍繞「元宇宙」將湧現更多地方規劃。

去年末，上海市委經濟工作會議指出，要引導企業加緊研究未來虛擬世界與現實社會相交互的重要平台，適時佈局切入。這被視為地方政府對「元宇宙」發展的第一次正面表態。業內人士表示，推動「元宇宙」發展，對地方經濟轉型升級、提升創科實力具有重要意義。從另一角度觀之，地方爭「元宇宙」佈局，亦體現在幾大經濟圈的競爭之下，地方政府對提升現代治理能力的緊迫感，即只拼GDP已成過往，未來更重經濟發展質量、創科發展程度的比賽。

文：鍾鳴九