台布雷中隊成軍 「不對稱作戰」阻敵

水雷價低 聯友軍行動

中央社報道，台總統蔡英文上午南下高雄主持布雷艇中隊成軍典禮，宣讀成軍令，並授旗、授印、登艇聽取簡報、巡視，最後與海軍官兵合影。海軍艦隊指揮部指出，台灣四面環海，因應敵情威脅，布雷大隊為海軍依國防部聯合戰力規劃的指導，所籌建的不對稱作戰可恃戰力，可聯合友軍達成共同嚇阻及遲滯敵人登島的作戰目的。第二布雷艇中隊上尉副中隊長許書維表示，布雷中隊本身就是不對稱戰力，因為水雷價低，能以此達到反擊艦船、嚇阻登島的目的，就是不對稱戰力；而且快速布雷艇也能在深海區執行任務。

快速布雷艇由台灣龍德造船建造，具備導航及定位能力，可裝載海軍現役各型水雷，並在甲板設置自動化布雷系統，滿載下航速可達14節。

解放軍南海模擬超低空突防

另據央視新聞報道，近日南部戰區海軍航空兵某旅在南海某海域組織新年度首次飛行訓練。戰機升空後完成作戰編組，直撲目標空域，隨即開啟火控雷達搜索鎖定「敵」方目標，實施模擬打擊。與此同時，另一批戰機採用海上超低空突防的方式，避開「敵」方海上防空火力和雷達搜索，攻擊海上目標。完成模擬攻擊後，戰機脫離目標區域並返航。