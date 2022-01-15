王毅晤法總統顧問 促務實對華

無錫共同主持戰略對話

新華社報道，王岐山和劉鶴前日分別以視像形式會見博納。王岐山表示，「和而不同」是歐盟建設的一條成功經驗，也應成為中歐關係的指導原則，中方願同歐盟秉持相互尊重、開放合作原則，打造實實在在的「合作雙行路」，助雙方實現共同繁榮。王岐山說，法國今年上半年擔任歐盟輪值主席國，希望法方引領歐盟堅持正確對華認知，獨立自主地發展對華關係、開展對華合作，為中歐關係發展打上積極烙印。博納稱，法方願為推動歐中建立雙贏合作關係發揮建設作用。

劉鶴指出，中方高度重視中法關係發展，願同法方一道落實好兩國元首達成的重要共識，持續推進雙方務實合作。博納表示，法方致力於實現兩國元首確定的合作目標，積極推動歐中關係發展。

王毅與博納同日在江蘇無錫共同主持第22次中法戰略對話。中國官方新聞稿指出，雙方長時間深入溝通、坦誠交流，一致認為中法在一系列重大問題上有相同或類似看法，對加强雙邊關係有共同期待，表示願進一步發揮元首外交的戰略引領作用，突出務實合作對雙邊關係的支柱作用，發揮中法關係對中歐關係的示範作用，以法國擔任歐盟輪值主席國為契機，推動中法、中歐關係健康穩定發展。

對於中歐關係，王毅强調，中方始終認為，歐洲作為一支獨立力量，是多極化的重要組成部分，中方支持歐洲一體化，支持歐盟發展壯大，在國際上發揮更大作用，無論中歐關係處於順境，還是遭遇挫折，這一政策不會改變，希望歐方繼續堅持積極務實對華政策。博納表示，歐洲將繼續堅持戰略自主，歐中不應對立，更不應對抗，而應進一步增進互信、推進合作，繼續做高標準的合作伙伴。