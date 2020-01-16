京檢測私企徵加急費 最高360元 公立檢測35元 官媒質疑「便民抑逐利」

與本港一樣，內地非強制核酸檢測均需收費。央廣網報道，在北京豐台區總部基地大停車場的「量化（北京）醫學檢驗實驗室」核酸檢測點，可選擇12小時內、8小時內、3小時內開出檢驗報告，收費從80元至360元不等。「北京吉因加醫學檢驗實驗室」在昌平區、朝陽區和海澱區設有多個檢測點，6至8小時內出結果的「加急費」為135元。

一般即日可取 「加急」兩小時有

位於北京房山區的「北京市善通醫學檢驗實驗室」檢測點，除提供與公立機構一樣的每人次35元單樣本檢測外，還有「加急」服務，6至8小時出結果費用為135元，2至4小時出結果則為235元，即「加急費」為100元和200元，檢測報告可同步至北京「健康寶」。工作人員稱，收費是公司統一定價，「加急」服務由該公司提前送檢並自行檢測。對於類似第三方檢測機構收費標準是否統一，該工作人員表示不清楚。

電商網絡平台也有不少核酸檢測加急服務在售，費用從100多元到300多元不等。目前，北京部分公立醫院都可當天檢測當天出結果，並沒有收取「加急費」。北京市醫療保障局和12320全國公共衛生公益熱線的工作人員均表示，目前北京暫無推出關於核酸檢測加急的規定。

國家衛健委醫政醫管監察專員郭燕紅曾受訪表示，要持續改善核酸檢測服務，使「願檢盡檢」人群能在6小時以內拿到檢測結果。

自費檢測出席大型活動

內地民眾出錢做核酸檢測，一般是出行需要或是要參加某些大型活動，但檢測的費用就各有不同，有在廣州工作的港人表示，當地做一次檢酸只要33元，而且下午做，當晚就有結果，「其實一般不用加急，問題是有沒有時間去排隊取樣」，所以他也不清楚廣州有無加急收費的情况。但在電商平台，包括廣州等一線城市上門加急核酸檢測項目，費用則高達598元至1250元不等。

安徽檢測機構收費須參照公院

對此，其實已有一些地方作出規管。安徽曾下發通知，規定該省社會檢測機構的核酸檢測服務收費標準，要參照公立醫院執行；公立醫院不涉「加急費」項目，該省社會檢測機構也不能收取「加急費」。通知還要求，安徽各地要加强核酸檢測收費監管，將查處擅自提高收費標準等違規收費行為。

明報記者

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