涉封城期間拒診延救 西安兩醫院罰停業3月

據西安衛健委通告稱，兩間醫院未能將「人民至上，生命至上」貫徹落實到醫療救治工作中，責任意識淡薄，未能履行救死扶傷職責，未落實首診負責和急危重症患者搶救等醫療質量管理核心制度。決定兩院分別停業整頓3個月，期滿整改合格後始能重新開診；給予警告；處理相關責任人及全市通報批評等。

杭州拘一人涉偽造健康碼網站

西安高新醫院昨發信致歉，稱機械執行防疫政策，延誤患病孕婦及時救治而流產，「我們深感痛心；對給患者及親屬造成的痛苦，我們深深地道歉！」西安國際醫學中心醫院亦稱，對患者親屬及公眾表示「深深的歉意」。

另據浙江杭州市公安局西湖區分局通報，警方前日發現一個偽造杭州健康碼網站。目前網站已關停，39歲李姓網頁開發者已被扣查，有關情况正進一步調查。

國家衛健委昨披露，前天新增本土病例124宗，河南76宗，天津41宗，陝西6宗及廣東1宗。廣東中山市昨在就診患者人群中發現一宗陽性個案，據官方微信公眾號「中山發布」消息，個案為一名住在坦洲鎮的女性。中山昨對進出坦洲鎮的所有道路實施全面管控。

（綜合報道）

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