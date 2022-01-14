涉封城期間拒診延救 西安兩醫院罰停業3月

【明報專訊】陝西西安市在近期疫情封城期間，因發生孕婦遭醫院拒診而流產事件及延誤搶救造成心梗病人死亡事件，引發廣泛民憤。西安市衛健委昨日（13日）發出通告，對涉事的西安高新醫院、西安國際醫學中心醫院作出停業整頓3個月並給予警告等處罰。兩間醫院昨分別發信致歉。
據西安衛健委通告稱，兩間醫院未能將「人民至上，生命至上」貫徹落實到醫療救治工作中，責任意識淡薄，未能履行救死扶傷職責，未落實首診負責和急危重症患者搶救等醫療質量管理核心制度。決定兩院分別停業整頓3個月，期滿整改合格後始能重新開診；給予警告；處理相關責任人及全市通報批評等。
杭州拘一人涉偽造健康碼網站
西安高新醫院昨發信致歉，稱機械執行防疫政策，延誤患病孕婦及時救治而流產，「我們深感痛心；對給患者及親屬造成的痛苦，我們深深地道歉！」西安國際醫學中心醫院亦稱，對患者親屬及公眾表示「深深的歉意」。
另據浙江杭州市公安局西湖區分局通報，警方前日發現一個偽造杭州健康碼網站。目前網站已關停，39歲李姓網頁開發者已被扣查，有關情况正進一步調查。
國家衛健委昨披露，前天新增本土病例124宗，河南76宗，天津41宗，陝西6宗及廣東1宗。廣東中山市昨在就診患者人群中發現一宗陽性個案，據官方微信公眾號「中山發布」消息，個案為一名住在坦洲鎮的女性。中山昨對進出坦洲鎮的所有道路實施全面管控。
（綜合報道）
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