官媒揭濟南數千違建別墅未拆 處生態水源涵養區 當局徹查

5年前整改多拆平房廠房

新華社旗下媒體《經濟參考報》昨刊發調查報道〈多年拆違巋然不動！數千棟「堅挺別墅」野蠻侵蝕濟南泉域保護區〉。報道稱，此前「城裏人」蜂擁進入濟南南部山區興建別墅，數量驚人的「私家花園」形成漫山遍野、全面侵蝕之勢，由此造成地面硬化急劇增加，大面積地下水補給區域遭到破壞，對濟南泉群持續湧流構成潛在威脅。

在中央環保督察組督辦下，濟南南部山區曾在2017年起掀起「拆違風暴」，當地管委會通報稱，自2017年5月至2020年9月，先後拆除各類違建6871處、423萬平方米。但根據上報濟南市的拆違帳目，拆除的多為平房、廠房和臨時搭建的農家樂、養殖房等，只有部分違建別墅被拆除；4年過去，數千棟違建別墅至今「巋然不動」，個別新的別墅項目仍在大張旗鼓建設。當地一些幹部群眾稱，此前拆除的別墅，只是「冰山一角」，大量別墅被網開一面。

村民稱別墅業主多官員

這數千棟違建別墅，絕大多數是在國家2012年「禁墅令」出台前後的2003年至2015年建成。2017年5月，南部山區管委會負責人在某次大會上透露，在此建別墅的非富即貴，涉及「社會各界名人、企業家、藝術家等」。村民則稱，更多的是官員，像錢家莊村臥龍山北坡上的12棟別墅，主人為省市體育系統幹部；在青楊峪村的8棟豪華別墅的主人來自郵政系統；在九頂塔民族風情園附近的李家塘村，18棟別墅主人來自教育系統和郵電系統，等等。不僅「城裏人」來此建屋，當地一些村官和村民也群起仿效，挖山砍樹興建別墅形成風氣。

昨日午間，濟南媒體「愛濟南」App稱，濟南市委、市政府高度重視有關報道，立即召開專題會議，成立由市委、市政府主要領導任組長，有關市領導、相關部門負責人組成的領導小組和工作專班，對南部山區違建別墅問題進行全面摸底排查，對涉及違法違規的建築，一經查實，堅決拆除，對相關責任人嚴肅查處，絕不姑息。

此前，「秦嶺違建別墅」案曾引起高層震怒。自2015年至2018年，國家主席習近平先後6次批示，1100餘棟違規建造的別墅被盡數拆除並恢復植被，包括前陝西省委書記趙正永等多名官員也因此落馬受查。