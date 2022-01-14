閻學通：00後多二分法看世界 視西方邪惡

由清華國際關係研究院與北京大學出版社聯合舉辦的第五屆政治學與國際關系教學共同體年會上周六（8日）舉行，據清華國關研究院官網，當日閻學通發表題為《如何為00後大學生講授國際關係課程》的主題報告。閻學通強調，00後大學生與先前學生的代際差別十分明顯，他們在思想觀念、審美標準及價值觀、道德觀念方面的特點應引起教師的關注。

指00後易把網紅觀點當常識

微信公號「國關新青年」稱，閻學通認為00後大學生常以中國與外國兩分法看世界，將中國之外的其他國家視為同一類國家，將和平、道德、公平、正義等人類的普世價值觀視為中國獨有的傳統，認為只有中國是正義和無辜的，其他國家特別是西方國家是「邪惡」的、西方人對中國有着天然仇恨。另外，他們深受網絡觀念影響，把經濟決定論、陰謀論、債權武器等網紅們的觀點當作常識。

閻學通指出，當代學生往往具有強烈的優越感和自信心，且易受網絡觀念的影響，教師應結合時事傳授知識，幫助學生認識歷史的曲折性與世界的多樣性，提高學生參與討論的興趣和質量，增強學生的邏輯思維和批判思維的能力。