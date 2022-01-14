國際奧委會先遣隊：在冬奧閉環內很安全

組委：最大程度使用京奧遺產

作為國際奧委會派往北京冬奧先遣團隊負責人之一，杜克雷已抵京一周。新華網消息，因防疫要求，北京冬奧於4日至22日啟動賽時閉環管理試運行。杜克雷表示：「我們目前處於賽前階段，很開心一切看起來都已就緒。」他表示，在閉環內，人們都接種疫苗，每天接受核酸檢測並佩戴N95口罩，「目前看來，閉環內非常安全」。

杜克雷提到冬奧場館質量好，北京冬奧組委規劃建設部部長劉玉民昨在記者會上表示，北京冬奧會最大程度使用了2008年的場館「遺產」。中新網報道，劉玉民稱，包括2008年京奧開閉幕式場地「鳥巢」、國家游泳中心「水立方」及五棵松等體育場館等。另土地遺產也被充分利用，如2008年臨時「曲棍球場」，會變身「速滑館」。北京冬奧村、主媒體中心等的用地都是在2008年時預留的。

目前隨着冬奧會臨近，內地也掀起冰上運動熱，央視引述北京冬奧組委會總體策劃部部長李森指出，在教育部門、體育部門的共同努力下，開展了百萬青少年上冰雪、校園冰雪計劃，並將在冬奧後在中小學實施，冰雪運動特色學校到2025年將達到5000所。