廣東兩會第三年不邀港媒

廣東省委宣傳部副部長梅志清昨在記者會上解釋，今年因常態化疫情防控工作的要求，大會期間採取全程閉環管理，駐會記者數量需做一定控制。另據了解，廣東省方面原本今年有意重新邀請港媒採訪廣東兩會，但因近期國內疫情關係，最終決定取消邀請。

下周舉行 因疫情取消邀請

是次省人大會議的主要任務，包括審議人大工作報告和一府兩院工作報告，審查計劃預算報告，選舉人事事項，以及審議《廣東省人民代表大會議事規則（修訂草案）》。另外，大會將於下周五（21日）下午組織一場「代表通道」集中採訪活動，將邀請多名省人大代表圍繞科技創新、鄉村振興、文化高質量發展等主題受訪。

此外，廣東省政協十二屆五次會議則定於下周三（19日）開幕。隨着廣東兩會的即將舉行，省政協委員、人大代表今年的提案議案亦陸續披露。其中民盟廣東省委今年提交的26份提案當中，有16份與醫療服務、灣區融合、科技創新等主題相關，有委員提出，廣東省未獲批展開離島免稅業務，而出境遊基本停滯、赴港澳旅客大幅減少的情况下，建議支持廣州企業申請免稅經營牌照，爭取全免稅渠道經營資質。

明報記者