孫力軍周江勇落馬首露面 出鏡「懺悔」 5集反腐專題片 訪逾140紀監幹部受查者

官方新聞稿指出，《零容忍》由中紀委國家監察委宣傳部與中央廣播電視總台聯合製作，將於本周六至下周三（15日至19日）每晚8時在中央電視台綜合頻道播出。5集主題分別為「不負14億」、「打虎拍蠅」、「懲前毖後」、「系統施治」、「永遠在路上」，一共選取16個案例，採訪140多名紀檢監察幹部、有關審查調查對象及涉案人員、幹部群衆。

稱展現推動黨風廉政建設

新聞稿表示，中共十八大以來，全面從嚴治黨的政治引領和政治保障作用充分發揮，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固。專題片展現了以習近平為核心的中共中央把握和運用黨的百年奮鬥歷史經驗，堅持自我革命，堅持全面從嚴治黨戰略方針，一刻不停推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，系統施治、標本兼治，不斷實現一體推進不敢腐、不能腐、不想腐戰略目標。

孫力軍：沒想到自己成公義破壞者

昨日發布的《零容忍》1分40秒預告片中，王富玉說：「我瘋狂的貪欲登峰造極，但我不知道要錢為了什麽。」孫力軍表示：「沒想到自己成了一個法治建設或者公平正義的破壞者。」周江勇則稱：「在這麽重要的一個城市主政，現在犯下了嚴重的錯誤和罪行，痛悔不已。」這亮相懺悔的3人中，王富玉已於落馬後公開亮相受審，孫力軍、周江勇則屬於被查後首次在大眾媒體前亮相，而當局昨日也同時公布孫力軍被起訴的消息（見另稿）。

中紀委稱去年30幹部違紀遭罰

公安部長趙克志去年10月多次點名「孫力軍政治團伙」，又將孫力軍稱為「黨內毒瘤和政治隱患」。去年9月，中紀委通報對孫力軍立案審查調查時提到，孫為實現個人政治目的，不擇手段，操弄權術，在黨內大搞團團伙伙、拉幫結派、培植個人勢力，形成利益集團，成伙作勢控制要害部門，嚴重破壞黨的團結統一，嚴重危害政治安全。

此外，中紀委網站前日發文稱，去年共發布25名中管幹部接受審查調查信息、30名中管幹部因嚴重違紀違法受到黨紀政務處分，去年的打虎節奏彰顯中共中央深入推進全面從嚴治黨、正風肅紀反腐的堅定决心和必勝信念，釋放了一以貫之、堅定不移抓思想從嚴、監督從嚴、執紀從嚴、治吏從嚴、作風從嚴、反腐從嚴，將「嚴」的主基調長期堅持下去的强烈信號。

文章強調，從嚴查處違反政治紀律問題，重點查處政治問題和經濟問題交織的腐敗案件，「對那些在黨內搞政治團伙、小圈子、利益集團的人，毫不手軟、堅决查處」；從嚴查處十八大後不收斂不收手、特別是十九大後仍不知止膽大妄為問題。

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