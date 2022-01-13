肯德基公仔套餐掀搶購 中消協批誘購呼籲抵制

99元桶餐隨機送一隻DIMOO聯乘公仔

綜合澎湃新聞、《北京日報》等報道，肯德基官方微博4日發布消息稱，肯德基中國35周年「KFC X DIMOO」限定款系列公仔夢幻現身。即日起在肯德基購買指定套餐，能獲得聯名限定款公仔一個，「數量有限，先到先得」。次日，肯德基又稱，買99元（人民幣，下同）家庭桶套餐，就能擁有一個前述限定款系列公仔。

有人聘人代買代食 一盒炒價達800元

隨後引發搶購，在二手平台上，盲盒價格最多溢價8倍，在600至800元不等。昨日，中消協在官網發文稱，據銷售規則要集齊整套玩偶，至少需要購買6份套餐，而其中稀有隱藏款出現概率是1:72。為此，有消費者不惜一次斥資10,494元購買106份套餐；還有消費者請人代買代吃套餐而獲得盲盒。

該文批評，肯德基利用限量款盲盒銷售手段，誘導並縱容消費者不理性超量購買食品套餐，有悖公序良俗和法律精神。文章又倡導增強節約意識，共同抵制盲目消費、衝動消費、超額消費等不良消費行為。

肯德基官方昨並未回應中消協的批評。肯德基上海的一名客服昨稱，盲盒活動仍在繼續，但已售罄的門店不會再補貨。但在北京，肯德基方面稱，盲盒已售罄。