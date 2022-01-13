荷比奧委會籲勿帶私人電話電腦赴華 稱規避監控 中方斥毫無根據

荷蘭是冬奧強國，在2018年平昌冬奧上獲得8金、6銀、6銅，在獎牌榜排名第5，今屆將有最少30名選手出戰。荷蘭《民眾報》引述荷蘭奧委會發言人指出，這項網絡安全措施是針對運動員下月北京之行風險評估的一部分，「網絡安全的重要性這些年來不斷加大，但中國對外完全封閉了互聯網，這使得該問題在變得更加突出」。

駐荷使館稱反對網絡竊密

中國駐荷蘭大使館發言人回應稱，有關說法毫無事實根據，強調中國堅決反對一切形式的網絡竊密活動，包括大規模數據監控活動，是保護網絡和信息安全的踐行者和推動者。該發言人又稱，近年中國先後通過《網絡安全法》、《數據安全法》、《個人信息保護法》等多項法律，中國公民和各國赴華人員的私隱和信息安全都依法受到保護，中國有信心為世界奉獻一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。中國駐比利時大使館也反駁稱，有關比利時赴華人員可能面臨網絡竊密風險的說法是毫無根據的，其擔心也是毫無必要的。

美國之音電台報道，國際奧委會上月表示，中國將遵守承諾，允許運動員及得到認證的外國傳媒，在冬奧村、比賽和非比賽場所，以及媒體酒店等處所，自由獲取網絡服務。不過，華盛頓人權組織「自由之家」資深中國研究員代安玲 （Angeli Datt）稱，使用中國提供的無線上網服務會冒一些風險，因為容易受當局監視。

捷克駐華大使撐冬奧 外長更正

此外，捷克駐華大使佟福德（Vladimir Tomsik）上月對《北京日報》表示，捷克總統澤曼（Milos Zeman）請他全力支持北京冬奧。德國之聲報道，捷克新任外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）日前在捷克電視台的訪問中表示，政府正打算調整捷中關係，佟福德的發言違背政策，「我已經馬上打電話給他，請他不要再這樣發言」。