彭博：印度擬放寬中國投資限制

中印軍長級會談 專家指此前氛圍不錯

外交部新聞發言人汪文斌提前一天披露中印將會談的消息。汪文斌說，希望印度能同中國相向而行，推動邊境事態盡快從應急處置轉入常態化管控階段。此前，中印兩軍第13輪軍長級會談於去年10月10日舉行。中方認為，印方在會談中仍堅持不合理也不切實際的要求。雙方沒有就進一步脫離接觸達成一致。

《環球時報》引述清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，當前中印兩國合作氛圍比第13輪會談前後有明顯改善。這主要表現在高層會談、國際事務合作、經貿往來，以及軍事互動四方面；比如2021年中印貿易額創歷史新高，首次突破1000億美元，表明兩國經濟互補性較強等。

彭博社周二引述知情人士稱，印度正考慮放寬對一些中國投資的限制。目前，來自與印度有陸地邊界國家的實體在印度投資，需要獲得印政府批准。報道稱，莫迪政府正考慮豁免外資所有權低於10%的公司的投資申請。2020年中印因邊境緊張升級，印度隨後試圖限制中國對敏感企業和部門的投資。

另據美國之音報道，中印近期在拉達克喜馬拉雅地區的緊張局勢再度升溫，起因是中國在拉達克東部班公措湖中方一側邊上修建一座新橋。有分析人認為，中印之間可能繼續發生小規模衝突。