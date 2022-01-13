天津寒假提早兩會推遲

天津疫延大連 深圳13宗有關聯

綜合內地報道，內地前日（11日）新增166宗本土個案，河南佔118宗，當中安陽市和許昌市分別有65宗和41宗，鄭州12宗，天津亦有33宗。廣東深圳有7宗，昨日再多一宗，累計13宗個案。昨天新增個案是一名42歲女性，她在羅湖區一間小食店工作，住在龍崗區上水花園，已送院隔離治療。市衛健委說，13宗病例均屬最早確診Delta變種病例的同一傳播鏈，彼此有關聯，當局核查患者過去14天的活動軌迹、已追蹤到4700多名密接者及次密接者，全部已按要求管控。

張伯禮料天津疫情春節前平息

在天津，市疾控中心分析認為，這次疫情在元旦小長假期間就已經在社區中存在。兒童託管班在元旦沒有放假，學童參加託管班有可能接觸病毒，在1月4日開學後，把病毒帶回學校，繼而帶回家庭、再分佈到社區。當地即日起，大、中、小學放寒假。中國工程院院士兼天津中醫藥大學名譽校長張伯禮表示，樂觀估計到春節前，天津疫情整體能平息。

由天津輸入疫情、新一輪重災區河南，安陽市正在第四輪全民核酸檢測，從各地調集方艙式流動實驗室，設置500輛流動採樣車分配至各縣。

（新冠疫情）