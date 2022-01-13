涉傳播新冠 鄭州檢驗中心負責人被捕 月初參與禹州篩查 金域否認主動播毒

河南許昌警方昨天通報，鄭州金域臨牀檢驗中心有限公司區域負責人張×東，違反傳染病防治法，實施引起新冠病毒傳播，或者有傳播嚴重危險的行為。禹州市公安局於本月10日，已對張以涉嫌刑事犯罪立案偵查，並採取強制措施。案件正進一步辦理中。鄭州金域的母公司金域醫學則發聲明回應，本月2日，鄭州金域按要求參與禹州市的防疫篩查，並從鄭州調撥人員和物資。目前事件仍在調查階段，未有結論。

禹州275宗第八輪檢測 病源不明

河南省為內地此輪疫情焦點之一，截至周二，許昌市轄下禹州市有275宗病例，並已開展第八輪全民檢測；自本月3日起全市居民足不出戶。近期鄭州亦出現疫情，河南省官方曾披露，禹州市疫情與鄭州同源。目前病毒來源尚不明確。

天目新聞昨報道，禹州市衛健委工作人員稱，鄭州金域曾負責過整個禹州市的檢測服務，但後期出現了問題就被更換，第六輪之後的檢測，均未使用金域醫學。但具體原因則不方便透露。

通報沒詳情 金域市值一日蒸發26億

由於公安和金域醫學的通報均沒有交代詳情，引起網民聯想，負責人究竟如何引起傳播，包括是否涉及「惡意播毒」，亦有傳涉事公司在當地檢測中丟失樣本，並偽造檢測結果。受事件影響，在A股上市的金域醫學昨日收盤股價為91元（人民幣，下同）每股，單日跌5.79%，一日內市值蒸發26億。

到了晚上，金域醫學再發聲明，稱經過初步調查，自本月2日至9日，6人在禹州市衛健部門安排下，在各鄉鎮支援現場工作，包括系統軟件的培訓指導、標本運輸等；強調嚴格遵守包括傳染病防治法等法律法規，對於網上出現「主動傳播病毒」、「丟失樣本」、「偽造瞞報數據」等傳言，經調查，不存在上述情况。

金域醫學華中區域總部實驗室在2021年，承擔了鄭州市近三分一的核酸篩查任務，累計檢測超過1000萬次。目前鄭州金域仍正常經營，報道引述公司職員稱，得知此事後，高層均外出處理此事。至於通報中提到的張姓員工，則是普通員工，並非高層。

鍾南山曾表揚 分公司承辦本港檢測

資料顯示，金域醫學是內地第三方醫學檢驗企業龍頭，曾參與各地核酸檢測任務，更稱截至2021年11月，完成2.2億人份核酸檢測，全球第一。2021年前三季度，醫學診斷服務收入81.76億，其中新冠檢測業務貢獻29億。前三季淨利潤達16.72億。

該企業2003年正式命名前，前身是廣州醫學院校辦企業，而中國工程院士鍾南山曾為該院院長。鍾南山在去年12月的金域醫學學術委員會年會上，曾對金域醫學「這兩年取得的成績表示肯定和祝賀」。另外，該企業在2014年成立了金域檢驗（香港）有限公司，現時承辦機場、沙田瀝源、坑口檢測中心的新冠檢測服務。

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676