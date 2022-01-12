中共研討班 栗戰書消失兩周現身

習：黨紀國法上出問題 決不饒恕

央視新聞報道，開班式由國務院總理李克強主持，習近平在會上稱，舉辦這次專題研討班，目的是深入研讀和領會黨的十九屆六中全會決議，繼續把黨史總結、學習、教育、宣傳引向深入，更好把握和運用黨的百年奮鬥歷史經驗，弘揚偉大建黨精神，增加歷史自信、增進團結統一、增強鬥爭精神，動員全黨全國各族人民堅定信心、勇毅前行，為實現第二個百年奮鬥目標而不懈努力。

習又強調，今反腐敗鬥爭取得壓倒勝利並全面鞏固，但黨風廉政建設和反腐敗鬥爭永遠在路上，一刻也不能放鬆，要以抓鐵有痕、踏石留印的堅韌和執著，繼續打好黨風廉政建設和反腐敗鬥爭這場攻堅戰、持久戰。不論誰在黨紀國法上出問題，黨紀國法決不饒恕。

去年12月31日全國政協舉行新年茶話會，依例政治局7名常委均應出席，不過排名第三的栗戰書當日並未現身，引發外界揣測。栗戰書對上一次公開露面，是去年12月27至28日在北京舉行的中央政治局民主生活會。不過，央視畫面顯示，7名政治局常委及國家副主席王岐山均出席了昨日的開班式，栗戰書亦坐在主席台上。