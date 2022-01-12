倡印鈔2萬億谷生育 學者：10年多生5000萬嬰

2020年中國人口出生率首次跌破1%，成43年來新低。任澤平周一發布《解決低生育的辦法找到了——中國生育報告》提到，各地出台催生政策，集中在延長育兒假，力度較小；形容這是中央給地方布置任務，實際上加重企業負擔，原因無非是地方政府沒錢、個人沒精力也沒錢、教育醫療住房成本高等。任提出參考外國經驗，由中央和地方政府設立「鼓勵生育基金」，支持生育家庭現金補貼、個稅抵扣等，具體就是央行多印兩萬億，不增加地方政府赤字和企業負擔，讓社會10年多生5000萬孩子。

網民質疑引通脹 媒體斥任「缺乏常識」

這番建議很快引起全網熱議，網民質疑這樣會引起通脹，亦有人支持，稱與其印錢搞房地產，不如用來刺激生育。包括澎湃新聞等內媒刊出評論，稱印鈔對物價、貨幣價值產生連鎖反應，任澤平作為經濟學博士，提出缺乏常識的公共建議，只能說是為博取流量有意為之。

任澤平：參考國際經驗 支出佔GDP2%

任澤平曾擔任恆大集團首席經濟學家，去年出任東吳證券首席經濟學家。他昨日回應稱，建議是經過長年研究和國際經驗比較得出。經濟合作暨發展組織 （OECD）國家鼓勵生育的福利支出佔GDP比重2%至3%，中國GDP達110萬億，所以鼓勵生育基金每年至少2萬億。至於為何是印錢，他稱是因為疫情、經濟下行壓力大，土地財政下滑，政府、企業和家庭都沒錢。他又稱，這就等同用資金支持新能源產業一樣，不會導致通脹，因為最終投放到實體經濟。

無獨有偶，另一名人口經濟學家、攜程集團創辦人梁建章亦與智庫「育媧人口研究」學者發表文章，建議對二孩家庭子女，每月補貼1000元現金，所得稅和社保減半，三孩家庭所得稅和社保全免除，這預計每年需要2至3萬億元。買樓方面，以按揭利息返還或樓價打折作補貼。另外，將0至3歲幼童的入託率從4%提高到50%。文章稱，這些措施約投入5萬億元（佔GDP約5%），又形容將「比以往的基建投資有更長期的回報」。

人口經濟學家：應投入5萬億

對於「砸錢生仔」，暨南大學經濟與社會研究院長馮帥章表示，如果覺得生育率低，就讓大家生孩子，本身就是對人的一種不尊重。他認為，政策應該要營造婚姻友好、家庭友好、生育友好的社會。