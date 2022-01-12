深圳增4個案 屬同一傳播鏈

中新網報道，深圳衛健委稱，昨4名確診者中有3人為同一個家庭成員。初步判斷，新增4名陽性感染者與之前的確診病例屬於同一傳播鏈。

根據疫情防控工作需要，自昨日起，龍崗區進一步加強全區相關場所防控措施，網吧、酒吧、KTV、劇院等暫停開放一周；全區學生兒童託管機構、線下教育培訓機構暫停開放一周；暫停舉辦大型聚集活動。當局建議市民少出門、不聚集。

京冬奧組委：暫沒必要封城

另外，Omicron變種病毒出現在緊鄰北京的天津。對此會否影響冬奧按時舉辦，北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春昨回應稱，目前總體情况可控，北京沒必要封城，冬奧組委醫療團隊都在關注病毒的傳播性和危害性，還在持續評估。

《中國日報》報道，黃春說：「除非引起閉環內大的、規模性的聚集性疫情（才可能調整賽程），目前還沒有調整防疫政策的想法，但是我們保留相關的空間，會根據疫情變化的形勢調整。根據目前的態勢，從冬奧組委的層面沒有採取封城措施的必要，目前來看還是按照原有的防疫措施來進行。」

另據法新社，德國反興奮劑機構周一強烈警告，下個月前往北京參加冬奧會的運動員不要吃中國肉，以免違反興奮劑規定。該機構擔心運動員可能會因為食用中國產的肉類產品而攝入鹽酸克倫特羅（即瘦肉精），建議盡量避免食用肉類，並應與營養學家討論選擇替代食品。昨日，中方暫未對此作出回應。