河南安陽增58宗Omicron 夜間封城

綜合新華社、央視等內地媒體報道，安陽市委宣傳部稱，為了嚴防疫情外溢，安陽市自10日夜間再次升級管控措施，要求居民在家隔離，足不出戶。除持有通行證的公務車和保供車輛外，全市所有機動車原則上不得上路行駛，全市生產經營單位暫停經營。

鄭州增11例 昨第六輪全民檢測

受安陽疫情形勢影響，中國鐵路鄭州局集團表示，從10日起，安陽站、安陽東站暫停發售北京地區各車站車票。停售前已購買北京地區各車站車票的旅客可辦理全額退票。在河南鄭州，10日新增本土確診11例。當地昨起啟動第六輪市內9區全員核酸檢測。由於疫情，不少民衆生計受到影響。近日鄭州一餐館門口貼出的一則「我們的辛酸史」停業通知，引發廣泛關注。

兩次疫情加水災 鄭州餐館呻辛酸

《大河報》報道，該火鍋雞餐館位於管城回族區紫東路附近，距離封控區比較近，屬於防範區。該餐館張貼的暫停營業通知稱，「7月20日遇洪水停業，7月26日恢復營業，8月1日因疫情停業，10-12月努力經營生意回升，2022年1月再因疫情歇業……」，這則「辛酸史」，在網絡引發廣泛共鳴。店主賈先生說，這是餐館的「真實寫照」。

作為iPhone在全球最大的生產基地，河南疫情對於富士康等供應鏈的影響也牽動iPhone的銷量走向。第一財經引述從富士康鄭州園區的發言人表示，園區生產經營正常。

另據國家衛健委官網昨通報，內地前天新增本土病例110宗，其中河南87宗，陝西13宗及天津10宗。

（綜合報道）