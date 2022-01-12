成軍不足兩月 台F-16V高速墜海 軍方稱機師長按通話鍵「很不正常」 全程無法聯絡

墜海的F-16V單座戰機編號「6650」，駐紮在嘉義基地的空軍四聯隊，在去年11月12日完成「鳳展專案」性能提升。聯合新聞網報道，上尉機師陳奕下午駕駛F-16V戰機在嘉義空軍基地起飛後，在水溪靶場周邊空域執行對地攻擊科目訓練時，於下午3時25分戰機雷達光點在嘉義縣東石鄉外海消失。

目擊者：機腹朝上 隨後光點消失台空軍：投彈訓練機腹須向上

有目擊市民指出，當時疑似看到一架戰機，機腹朝上，駕駛艙朝下，隨後光點消失，之後就傳出失事消息。另有漁民稱，目擊1架戰機墜海，但似乎沒看到機師有彈射出來，趕緊打110報案。

當時天氣不佳，陣風達6到7級，台灣「國家搜救指揮中心」表示，在F-16V墜落處海面發現大片油污。國防部已陸續派遣搜救直升機及C-130定翼機前往投擲照明彈，搜救機將徹夜搜救，警察、消防、海委會岸巡人員及嘉義縣救難協會亦前往岸際搜救。

事發時天氣符合標準

台灣空軍司令部昨晚召開臨時記者會，證實戰機當時是在執行20度「大角度投彈」、攜帶照相槍執行「照準」科目。中央社報道，空軍督察長柳惠千表示，該科目「要經常訓練，機腹朝上是標準大角度建立姿態的動作」。陳奕駕駛的二號機於水溪靶場靶標北面約100米墜海，當時天氣符合課目天氣標準。

柳惠千特別提及，事發過程前後，基地與長機均未收獲失事機的無線電通話，研判是陳奕按下通話麥克風的通話鍵，他表示長時間按住無線電麥克風是不正常的現象，沒有機師會做這樣的動作，後續還要透過搜救及調查，再作進一步確認。空軍司令部已下令F-16型機部隊「天安一號」，暫停全部戰演訓任務。

機師生死未卜 從軍因為「想飛」

失聯機師陳奕居住南投縣，未婚，有女友，是空軍官校2017年班畢業，現任第四聯隊第21作戰隊上尉飛行官，飛行總時數有321餘小時，F-16V機種飛行時間則有60小時，目前仍為僚機資格。陳奕曾在facebook上發文，稱當初從軍的原因是因為「想飛」。

台總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文指示救援優先，全力搜救，並進一步釐清事故原因，期盼全體台灣人為搜救人員加油，希望能夠有好消息傳來。

台空軍去年11月18日在嘉義空軍基地舉行F-16V戰機接裝儀式，蔡英文親自前往校閱空中及地面部隊，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Springer Oudkirk）到場觀禮。

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