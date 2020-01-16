天津擴散 河南安陽兩宗Omicron 天津近日40宗全屬Omicron 隱形傳播最少半月

大學生從津返豫 1村高風險

安陽市上周六在主動檢測人群中，篩查發現兩宗本土核酸陽性個案。《安陽日報》報道，經河南省疾控中心實驗室病毒全基因組測序，顯示該兩宗病例感染病毒均為Omicron變異株BA.1分支，經分析比對，與天津市津南區本地疫情屬同一傳播鏈。目前基本鎖定安陽市本次疫情的感染來源，為上月28日從天津市津南區返回安陽市湯陰縣的1名大學生。

目前，河南安陽內黃縣六村鄉袁六村已被劃定為中風險地區，湯陰縣育才中學、古賢鎮大朱莊村被劃定為高風險地區。河南安陽也是天津津南區之後，內地第二個報告有Omicron變異株本土病例的地方。

隱形傳播涉天津河南多校

這也意味着，Omicron在天津隱形傳播的時間提前至2021年12月28日，至今已有15天，並涉及天津、河南安陽多間學校。此前，天津市疾控中心副主任張穎在8日的發布會上表示，病例至少已經傳播了三代，並可能在社區已經持續傳播了一段時間。

天津市截至昨下午6時報告31宗本土確診，10宗無症狀感染者，官方稱「發現的陽性感染者均為『本輪疫情指示病例』及其相關密切接觸者，以及在津南區的封控區/管控區/防範區內人員。」《中國青年報》稱，據天津疾控中心對病毒溯源結果顯示，目前發現40名陽性患者均是感染Omicron。天津8日檢測發現20名陽性個案，其中僅確認兩宗屬Omicron。

國家衛健委昨通報，前天內地共報告新增97宗本土病例，其中河南60宗，天津21宗。《中國青年報》引述中國工程院院士張伯禮指出，天津已發現的40人中，有23人為中小學生，他認為，「從天津目前疫情排查情况發現，奧密克戎（Omicron）變異毒株感染有明顯低齡化趨勢。」張伯禮提醒，青少年兒童疫苗接種率相對較低、主動就醫意識不高，是疫情防控的薄弱環節，應高度關注。

深圳本輪疫源疑境外進口貨

另外，深圳市昨日宣布已經找到近日出現的新冠疫情源頭。深圳衛健委二級巡視員林漢城在記者會上表示，本次疫情1號病例為從事國際貨物供應鏈工作，近期有境外物品的接觸史，綜合分析疫情為境外輸入引起的本土疫情，暴露於境外新冠病毒污染物品引起感染的可能性大。

深圳本輪一共發現4宗病例，均感染Delta變種病毒。經比對，與此前內地、香港近期本土疫情感染病毒均不同源。

（新冠疫情）