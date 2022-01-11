斯里蘭卡總統晤王毅 要求債務重組

路透社報道，戈塔巴雅是周日在科倫坡與王毅會晤時，提出這項請求。聲明還透露，戈塔巴雅要求中國為其對斯里蘭卡的出口提供「優惠條件」。並提議讓中國遊客返回斯里蘭卡，前提是他們遵守嚴格的防疫限制，包括僅入住預先批准的酒店和僅參觀某些旅遊景點。

斯里蘭卡財政部消息人士稱，2022年對中國的債務償還或低於其主權債務（ISB）承諾的15.4億美元（約120億港元）。

被指墮債務陷阱 汪文斌：完全不實

有外媒稱「斯里蘭卡的債務問題部分是中國借錢投資基建的債務陷阱」，外交部發言人汪文斌表示，說法「完全不屬實」。他並表示，中方一直在力所能及的範圍內，為斯里蘭卡的經濟社會發展提供幫助，未來也將繼續這麼做。

據新華社報道，戈塔巴雅會見王毅時，感謝中方在斯面臨困難時總是挺身而出，感謝中方為斯抗疫提供強有力支持。王毅則表示，中斯是相互支持的好兄弟。斯方始終恪守「一中」政策，支持中方的國際地區事務立場。