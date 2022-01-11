好友代頂糾纏被殺 肇事者袖手賠70萬 遇險鎖門自保 法院：置他人生命不顧

江歌幫劉鑫避前男友騷擾被殺

九派新聞網報道，案發前兩個多月，劉鑫因陳世峰不同意分手而爭執，劉鑫向江歌求助，江同意她與自己同住。2016年11月2日，陳世峰找到兩人公寓上門騷擾，江歌提議報警，因合住公寓違法被劉鑫勸阻，當晚劉鑫因害怕，要求江歌在地鐵站等她一起回家。翌日凌晨，陳世峰攜刀伏擊，劉鑫打開房門先行入室並鎖門逃過一劫，走在後面的江歌頸部被斬10多刀。事發後，劉鑫回國後曾在微博稱江母借女炒作，稱江母「做人缺德」，指摘她食「血餛飩」。

中新社報道，判決之後，江秋蓮表示，一直堅信是劉鑫鎖上家門導致江歌喪命，如今拿到的法律認定也是如此，這份判決書對她意義重大，法律認定劉鑫的行為錯誤，讓她很欣慰。她說，從2018年1月回國開始為訴訟劉鑫做準備。江秋蓮認為，如果劉鑫真心誠意道歉，不至於發生訴訟。

劉鑫反斥江母炒作食「血餛飩」

法庭指出，劉鑫作為江歌的好友和被救助者，對於由其引入的侵害危險，沒有如實告知和提醒江歌，在面臨陳世峰不法侵害的緊迫危險之時，為求自保而置他人生命安全於不顧，將江歌阻擋在自己居所門外被殺害，具有明顯過錯，應當承擔相應的民事賠償責任。

法院審理認為，綜合考量本案的事發經過、行為人的過錯程度、因果關係等因素，法院對江秋蓮主張的有證據支持的各項經濟損失逾124萬元，酌情支持49.6萬元，對於江秋蓮主張的其他經濟損失，不予支持。本案中，江歌在救助劉鑫的過程中遇害，江秋蓮失去愛女，因此遭受巨大傷痛，後續又為赴國外處理後事而奔波勞碌，而劉鑫在事發後發表刺激言論，進一步傷害了江秋蓮的情感，應承擔精神損害賠償責任。法院根據行為情節、損害程度、社會影響，酌情判令劉鑫賠償江秋蓮精神損害撫慰金20萬元。

審判長：被救者反加重他人傷痛應譴責

央視報道，案件審判長嵇煥飛指出，江歌無私幫助他人的行為，應予褒揚，其受到不法侵害，理應得到法律救濟。嵇又稱，劉鑫非但沒有心懷感恩並對逝者親屬給予體恤和安慰，反而以不當言語相激，進一步加重了他人的傷痛，其行為有違常理人情，應予譴責。

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