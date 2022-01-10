出生率跌穿1％ 政策難谷三孩 增產假欠吸引 受訪青年：養不起沒時間不想生

不過，本報訪問的受訪者中，大部分年輕人對三孩政策持觀望態度，

稱沒打算生3個孩子，有些人甚至無意生育。

「養不起、沒時間、不想生」，是採訪中最常提到的3個理由。

從以「一胎化」為主要標誌的計劃生育政策，到近年多次催生，內地似乎也無法扭轉出生率下滑的局面。據《中國統計年鑑2021》顯示，2020年中國人口出生率為0.85%，首次跌穿1%，是1978年以來新低（見圖）。

京幼園入學 無户籍難無樓更難

低出生率的背後，是育齡人口面對現實「無奈的選擇」。「還要再交一年半的社保才能買房，買房首付（首期）就要200萬（人民幣，下同）。在買房之前我們都不會想要孩子。」王小姐在北京從事媒體工作3年，上月剛結婚，她說和伴侶同居3年，養了兩隻貓，卻沒打算在近期要孩子。她說現在正是事業「上升期」，而且非京籍戶口者要在北京買樓，須先繳納連續5年的社保，二人未有在京置業的資格，現在生孩子無異「自找苦吃」。

在北京，像王小姐這樣因置業問題而不想生育的人不在少數。由於北京市幼稚園入學採取順位錄取的方式，先招收北京戶籍的幼童，再取錄非京籍但父母有房產的幼童，無京籍又無房產的家長，子女入學成一大難題。

不止住屋開支巨大，應付日常生活對很多年輕家庭亦捉襟見肘。從事外貿工作的崔女士有1個兩歲孩子，BB喝的奶粉一個月花費近1000元，未計玩具、零食、故事書等支出。等孩子上了幼稚園，私立的一個月也要3000元。惟崔女士月薪不足6000，還要供樓，無奈說「每個月看到帳單都很發愁」。夫婦月入1.8萬，但供樓養孩子已佔家庭開支逾半。

法定產假雖增 「怕公司有意見」

有北京戶籍、從事金融業的劉女士生活還算寬裕，她也表示暫不打算生育，「進公司的時候，HR就表明希望我在近3年內別要孩子，我們考慮後決定還是過兩年再生」。

內地去年5月宣布實施一對夫妻可生3孩的政策及相應配套。隨後各地陸續修訂「生育條例」，產假增加30至60日不等，又新增5至15日的育兒假，但是「沒時間」仍然困擾着很多夫婦。許多受訪者，尤其是在私企工作的女性對本報表示，怕公司對自己請育兒假有意見。另邊廂，多數男受訪者則無請育兒假的想法。加上內地盛行「996」（即朝九晚九，一周6天的工作制度）、「長短周」等工作狀况，充滿不確定性，亦間接變成在職家長照顧孩子的障礙。

至於「不想生」，則是許多單身男女的想法。民政部數據顯示，2014年結婚人數為1306.7萬對，連年下降，2020年更減至813.1萬對，為2003年以來新低。去年首三季數字亦較2020年同期下降。

不止北京這類大城市，連河北省一個縣級市，新生兒也不斷減少。一名不願具名的河北省某縣級市婦幼保健院產科主任對本報表示，全市一年新生兒數量從2016年的7500人，降到今年的2300人；其中三胎佔比極低，僅10%左右，其中再婚生育又佔很大比重。

明報記者

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