台中市立委補選綠營勝 林昶佐捱過罷免保議席

綜合中央社、《聯合報》等台媒報道，台中市前立委、台灣基進黨籍的陳柏惟去年遭罷免，昨舉行補選，藍綠陣營也積極動員。台中市選舉委員會下午公布結果，林靜儀得票率為51.83%（88,752票），擊敗得票率47.25%的顏寬恒，贏得議席。顏寬恒昨下午宣布敗選，恭喜對手林靜儀。

贊成罷免者較多 未過門檻

另外，無黨籍立委林昶佐罷免案亦於昨日投票，下午4時截止。台北市選舉委員會統計，同意票54,813張、不同意票43,340張，投票率41.93%，同意票距離罷免門檻（選民總人數1/4）尚差3943張。

對於林昶佐罷免案結果，民進黨內認為，這結果顯示泛綠在台北市經營要更努力，才有辦法突破；國民黨人士則說，儘管藍營在北市的基本盤仍在，但黨中央未來恐更加弱化，黨內整合面臨挑戰。

林昶佐昨表示，面對一關又一關，公投守住、台中補選也守住，「中正萬華也守住了，感謝大家」；今天將回到工作崗位，希望一系列罷免案到此為止。

翻查資料，據中選會罷免公告，領銜人鄭大平提出罷免林昶佐理由共5點，包括「林昶佐在立法院投票反對公開《3+11會議記錄》」、「林昶佐反對修正《學校衛生法》，讓瘦肉精進入校園」、「公開高喊台獨」等。