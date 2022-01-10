天津兩源頭不明Omicron 全民急驗 下月冬奧 李鴻忠促為北京築「護城河」

當局昨下令全市1400萬人做檢測，暫停所有教培機構面授服務，並取消教師資格考試，部分地鐵站亦須關閉。天津市委書記李鴻忠昨凌晨緊急開會，要求採取果斷措施防疫，為北京築好「護城河」。

兩個案有關連 傳染15學生4家長

天津市疫情防控指揮部昨披露，從1月7日下午6時至1月8日9時，該市新增20名陽性感染者，其中15人是小學生，4人為學生家屬，1人是託輔機構人員。天津疾控中心副主任張穎表示，該市今波疫情至少已傳播3代。

天津市疾控中心昨凌晨完成其中兩名患者的病毒全基因組測序，確認為Omicron變異株，屬同一傳播鏈，與天津上月發現的Omicron境外輸入病例「不能確認為同一傳播鏈」。一病例為咸水沽第七小學10歲女學生，疑傳染8個同學；另一病例為上述託輔機構人員，疑傳染託管班6名學生及4名家屬。兩人近14天無離開天津。

另再增20陽性 累計至少40宗

而1月8日晚上9時至昨晚（9日）9時，該市津南區疾控中心報告20人檢測呈陽性，已轉送定點醫院診斷。截至昨晚9時，天津累計40宗陽性。

北京冬奧下月4日開幕，天津疫情備受矚目。據《天津日報》報道，昨日凌晨1時許，市委書記、市防控領導小組組長李鴻忠緊急召開會議，通報疫情。他要求全市組織開展全員核酸篩查，採取迅速果斷措施阻斷傳播，「堅決築牢首都疫情防控『護城河』」。昨日開始到今日，天津全市1400萬人須到指定地點檢測。

京疾控：天津人非必要勿來

北京疾控中心昨日要求「嚴格限制」天津市津南區、南開區竹華里的人進京，北京本市人員非必要不去津，天津人員非必要不來京，建議京津通勤辦公人員居家辦公。微信公號「健康北京」表示，天津、河南、廣東深圳等多地現病例，北京面臨境外境內雙重風險。農曆新年將至，人群流動更頻，冬奧在即，防疫「一刻也不能放鬆」。

津民憂封區 菜市場現搶購潮

由於擔心封城，天津市內多個菜市場出現搶購潮。據中山門菜市場附近居民陳女士表示，昨日買菜的人明顯增多，許多菜攤的蔬菜售罄，「主要是怕封小區，積極做好準備」。天津市商務局發出告示，表示全市生活必需品市場供應充足，價格穩定，市民不必驚慌。

國家衛健委昨通報，內地前日新增92宗本土病例，以河南56宗為最多，陝西30宗。

明報記者

（新冠疫情）

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