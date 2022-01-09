虎年郵票捱批無「虎威」 一枚名「國運昌隆」 作者：擬人化突破動物屬性

官方：氣宇軒昂上山虎 面容溫婉虎媽媽

該套《壬寅年》特種郵票共有兩枚，據新華社，第一枚名為「國運昌隆」，設計了一只矗立遠眺、氣宇軒昂的上山虎形象；第二枚名為「虎蘊吉祥」，描繪了面容溫婉的虎媽媽帶着兩隻虎仔悠然休憩的溫馨場景。中國集郵有限公司作為發行方，在官網介紹該套郵票稱，虎的形象從「實」出發，得虎之天性，細緻詮釋了虎的美感。郵票延續了第四輪生肖郵票的設計理念，詮釋出「國」與「家」的概念。

不過，紅星新聞引述網民稱，「第一張圖的老虎看起來有些憂傷，滿臉愁容；第二張圖，老虎媽媽帶着兩隻仔仔，也不開心。大虎沒有虎威，小虎也不靈動」。一位省級美術協會的畫家方先生也認為，「（第一張圖）這隻老虎畫得跟家裏的貓一樣略顯窘態，膽子看起來也比較小，不似人們引以為傲的山林之王」。他又稱，第二幅中，母老虎蜷縮在那裏，看起來可憐兮兮的，「眼淚汪汪好像在等人來施捨東西」。

馮大中：注重刻劃精氣神 如國畫

對此，馮大中受訪表示：「動物也有喜怒哀樂，因此畫虎要破解這個密碼，突破它的動物屬性去畫，把它做擬人化處理，力求傳達出一種精神情感。」馮大中說，自己平時創作的虎圖採用擬人化的處理，注重刻劃虎的精氣神，這與生肖虎的文化內涵不謀而合，也是平時國畫創作與這套郵票設計的共同之處。

馮大中又稱，由於郵票票幅較小，因此不能像在大幅國畫中那樣描繪山林石岡等背景圖案，而應盡量淡化背景，去掉冗雜，令畫面簡潔，突出主題。第一枚郵票最初設計的虎高仰着頭，但在郵票上便會虎頭過小，後來就調低了抬頭的角度；在第二幅郵票中，最初畫了3隻小老虎，後來去掉1隻，又將剩下的2隻小虎稍微拉開一點距離，他認為修改後構圖顯得更加豐滿，畫面主體和空白分佈也更加舒服得當。