今年「首虎」 西藏副主席張永澤受查 中紀委：開年反腐昭示嚴的主基調

西藏是今年首個召開省級兩會的省份，西藏人大會議周二（4日）在拉薩開幕，連同前日的閉幕，張永澤均沒有參會。在會議閉幕翌日，即昨早（8日），中央紀委國家監委官網公布，張永澤涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。目前，張在西藏自治區官網的照片、簡歷已被撤下。

長年肩負環保工作 藏14領導排第八

此次張永澤成為2022年受查的「首虎」，亦是中共十九大以來受查的西藏「首虎」。他近一個月來鮮有亮相，而最後一次公開露面，是2021年12月3日，當時他參加自治區政府舉行的國家工作人員憲法宣誓儀式。

52歲的張永澤，1997年在四川聯合大學水利工程系完成博士研究生畢業後，進入中國環境科學研究院工作，一年後赴西藏自治區環境保護局任職。此後長期在藏工作，曾經擔任西藏自治區環境保護廳廳長、山南地委書記、山南市委書記等職。2017年，他升任西藏自治區副主席，並由此躋身副省級，以48歲之齡成為當時最年輕的西藏副主席，任內主管環保工作。至此次被查前，張永澤在自治區政府14名領導成員中排名第八。

西藏對上一名落馬高官，是曾長期任職國家安全系統的西藏人大常委會原副主任樂大克。他在2015年受查，2016年被判處13年有期徒刑。

中紀委同日亦公布，中國人壽保險集團董事長王濱涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。中國人壽黨委召開會議，強調堅決擁護中央決定，全力配合對王濱的調查，又強調，堅決履行全面從嚴治黨主體責任，各級領導班子和領導幹部，特別是一把手要從嚴管好自己、管好家屬，自覺接受監督。

10年查393省部2.2萬廳局級幹部

中紀委刊文《開年打兩虎：保持對腐敗的壓倒性力量常在》指出，反腐敗鬥爭是持久戰、攻堅戰，「必須始終保持對腐敗的壓倒性力量常在」，堅決打贏反腐敗這場輸不起也決不能輸的政治鬥爭。「開年反腐已經昭示，嚴的主基調必將始終如一、長期堅持。」今年將召開黨的二十大，這是黨和國家政治生活中的一件大事。要保持自我革命定力，把全面從嚴治黨引向深入，「以實際行動迎接黨的二十大勝利召開」。

文章透露，自2012年12月至2021年6月，紀檢機關共立案審查調查393名省部級以上的幹部，2.2萬名廳局級幹部、17.4萬縣處級幹部、63.1萬鄉科級幹部。文章另稱，腐敗仍然存在，存量還未清底，增量仍有發生。

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