官媒「0.07」短片諷MI6

MI6主管：感謝宣傳

《北京日報》下屬微信公號「長安街知事」報道，新華社短片之名戲仿《007：生死有時》（007: No Time to Die），兩名中國演員扮演的英國特工名為池塘（Pond）和黑窗（Black Window），化用自電影男主角占士邦（James Bond）及另一部電影《黑寡婦》（Black Widow）。片中兩人最後發現手中關於「中國間諜策略」的檔案實際上講的是美國，池塘更稱「成為美國的敵人是危險的，但成為美國的朋友更要命」。

穆爾在Twitter回應稱，「感謝關注（以及意想不到的免費宣傳）」，並附上他去年11月30日在倫敦智庫國際戰略研究所（IISS）的演講，他當時稱中國、俄羅斯、伊朗和國際恐怖主義是英國情報界當下四大安全問題，應對受中國崛起影響的世界格局更是「單一最優先事項」，警告中國或因過分自信而「誤判」，被視為指向台灣問題，又提到香港公民權利受限及新疆人權問題。中國外交部曾批評穆爾言論歪曲事實，污衊中國。