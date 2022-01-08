湘桂贛粵擬建兩運河 年底完成研究 長江珠江水系有望打通

《廣州日報》報道，去年2月《國家綜合立體交通網規劃綱要》將浙贛粵、漢湘桂等跨流域水運通道列為國家綜合立體交通網主骨架佈局，未來運河建成後將實現透過內河水運，溝通長江水系和珠江水系。贛粵運河、湘桂運河分別是浙贛粵通道、漢湘桂通道的關鍵控制段，去年交通部與相關省、自治區建立湘桂、贛粵運河專項研究部省聯席會議制度。珠航局去年組織編制的《珠江航運「十四五」發展規劃》明確將開展湘桂、贛粵等跨水系運河工程的前期研究，適時啓動湘桂運河桂江平樂以下部分航段建設。

分析：有利調節流量減洪災

目前，珠航局正積極推進兩條運河的相關專題研究，計劃今年底前完成開發必要性、開發可實施性、合理開發方案和開發模式及運營管理等4方面、18項專題研究工作。上述運河建成後，將有力推進「鐵（路）公（路）水（路）」多式聯運、陸海聯運發展，助內陸地區加快運輸結構調整，大幅降低大宗商品運輸成本。

《羊城晚報》引述廣東省體制改革研究會執行會長彭澎指出，湘桂、贛粵運河的建設一方面能對「雙碳」戰略起到積極貢獻，另一方面如果同時修閘或者建水壩，或有利於調劑兩個流域的流量，减少洪水災害。彭澎表示：「『河通財通』，這將對兩個流域的經貿發展帶來新的發展動能。從具體產業來看，首先利好的是水利基礎設施建設；其次運河的開通無論對造船業還是船務都有很大提升；同時將帶動沿運河帶經濟發展。」

平陸運河動工連西江北部灣

此外，建成後將直連西江「黃金水道」和北部灣海港群的平陸運河，目前前期工作進展順利，將力爭今年動工。平陸運河可為廣西、雲南、貴州及西南、中南、西北地區新開闢一條便捷經濟的出海通道。

去年珠江水系4省區廣東、廣西、貴州、雲南預計完成水路貨運量14.54億噸，與前年相比增5.1%，與疫情前的2019年相比兩年平均增1%。其中珠江水系內河貨運量9.04億噸，與前年相比增4.6%，與2019年相比每年平均增1.3%。