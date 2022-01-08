湘桂贛粵擬建兩運河 年底完成研究 長江珠江水系有望打通

【明報專訊】長江與珠江水系互不連通一直制約中國內河航運整體效益的充分發揮，交通運輸部珠江航務管理局日前在記者會上透露，未來有望新建湘桂運河、贛粵運河，打通南北水運大通道。此外，連接西江和北部灣的西部陸海新通道（平陸）運河也將力爭今年動工。
《廣州日報》報道，去年2月《國家綜合立體交通網規劃綱要》將浙贛粵、漢湘桂等跨流域水運通道列為國家綜合立體交通網主骨架佈局，未來運河建成後將實現透過內河水運，溝通長江水系和珠江水系。贛粵運河、湘桂運河分別是浙贛粵通道、漢湘桂通道的關鍵控制段，去年交通部與相關省、自治區建立湘桂、贛粵運河專項研究部省聯席會議制度。珠航局去年組織編制的《珠江航運「十四五」發展規劃》明確將開展湘桂、贛粵等跨水系運河工程的前期研究，適時啓動湘桂運河桂江平樂以下部分航段建設。
分析：有利調節流量減洪災
目前，珠航局正積極推進兩條運河的相關專題研究，計劃今年底前完成開發必要性、開發可實施性、合理開發方案和開發模式及運營管理等4方面、18項專題研究工作。上述運河建成後，將有力推進「鐵（路）公（路）水（路）」多式聯運、陸海聯運發展，助內陸地區加快運輸結構調整，大幅降低大宗商品運輸成本。
《羊城晚報》引述廣東省體制改革研究會執行會長彭澎指出，湘桂、贛粵運河的建設一方面能對「雙碳」戰略起到積極貢獻，另一方面如果同時修閘或者建水壩，或有利於調劑兩個流域的流量，减少洪水災害。彭澎表示：「『河通財通』，這將對兩個流域的經貿發展帶來新的發展動能。從具體產業來看，首先利好的是水利基礎設施建設；其次運河的開通無論對造船業還是船務都有很大提升；同時將帶動沿運河帶經濟發展。」
平陸運河動工連西江北部灣
此外，建成後將直連西江「黃金水道」和北部灣海港群的平陸運河，目前前期工作進展順利，將力爭今年動工。平陸運河可為廣西、雲南、貴州及西南、中南、西北地區新開闢一條便捷經濟的出海通道。
去年珠江水系4省區廣東、廣西、貴州、雲南預計完成水路貨運量14.54億噸，與前年相比增5.1%，與疫情前的2019年相比兩年平均增1%。其中珠江水系內河貨運量9.04億噸，與前年相比增4.6%，與2019年相比每年平均增1.3%。