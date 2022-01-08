北京聞風：冬奧會在即 「北京時刻」開啟 ／文：鍾鳴九

國際奧委會與來自世界各地的運動員代表、各國和地區奧委會，以及國際冬季奧林匹克運動聯合會周三（5日）舉行一系列會議，介紹冬奧工作進展。奧委會主席巴赫表示，「我們必須盡一切努力，確保運動員的奧運夢想不會在出發前幾天被奪走。」

疫情防控無疑是本屆冬奧重中之重。冬奧組委新聞發言人趙衛東稱，我們始終把參會各方的健康安全放在首位。通過與國際奧委會、國際殘奧委會密切協調，冬奧組委發布了防疫關鍵政策和兩版防疫手冊，列明遠端防控、疫苗接種、入境檢測、閉環管理、自我健康防護等措施。這些措施已在近期結束的冬奧測試賽上檢驗。

「綠色辦奧、共享辦奧、開放辦奧、廉潔辦奧」是貫穿北京冬奧和冬殘奧的理念，也突出科技、智慧、綠色、節儉的特色。習近平多次強調，冬奧場館和基建是籌辦工作的重中之重，要充分考慮賽事需求和賽後利用，充分利用現有場館設施，不搞鋪張奢華，不搞重複建設。

習促充分利用 場館要可持續

習近平本周在北京視察籌備情况時再次強調辦奧理念，並稱無論新建場館還是場館改造，都要注重綜合利用和低碳使用，集合體育賽事、群眾健身、文化休閒、展覽展示、社會公益等多種功能。

北京冬奧場館充分利用2008北京奧運的遺產：「鳥巢」將再次承擔開、閉幕式重任；水立方變身「冰立方」承辦冰壺賽事；國家體育館改造成為冰球賽場；首都體育館承擔短道速滑、花樣滑冰賽事等。

據悉，奧運遺產戰略計劃正逐步全面落實。新建的北京冬奧公園、延慶奧林匹克園區、張家口崇禮奧林匹克公園陸續啟用。同時內地正推進冰雪場地設施建設，推動冰雪運動進入校園、進社區。「3億人參與冰雪運動」的目標亦正變成現實。

在北京看來，作為「十四五」初期舉辦的重大標誌性國際活動，北京冬奧意義重大，不僅為京津冀協同發展注入新動力，也與中國實現「兩個一百年」奮鬥目標高度契合。正如習近平在2022年新年賀辭中發出「一起向未來」的中國聲音：「我們將竭誠為世界奉獻一屆奧運盛會。世界期待中國，中國做好了準備。」

文：鍾鳴九