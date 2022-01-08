「因敵對勢力活動疫情」 朝鮮缺席冬奧 京：充分理解

致函稱美國「反華活動」阻冬奧

據朝中社消息，朝鮮致中國奧委會、北京冬奧會及冬殘奧會組委會、體育總局的信函指出，在中共總書記習近平的正確領導下，中國黨和政府以及人民付出積極努力和忘我鬥爭，使冬奧會籌辦工作得以在疫情下高水平圓滿進行，但「美國及其追隨勢力試圖阻礙冬奧會順利舉辦的反華陰謀活動變本加厲」，強調朝鮮認定這是對國際奧林匹克憲章精神的褻瀆，以及污衊抹黑中國國際形象的卑鄙行徑，對此堅決反對。

信函稱，「因為敵對勢力的陰謀活動和全球傳染病大流行，我國不能參加本屆奧運會，但我們將全方位支持和聲援中國同志要舉辦一屆隆重精彩的奧運盛會的一切事宜」。外交部發言人汪文斌昨稱，中方籌辦冬奧以來朝鮮始終積極支持，這次由於一些特殊原因無法參加，中方充分理解。

另邊廂，WHO衛生緊急項目執行主任瑞安（Michael Ryan）周四（6日）在記者會上表示，「我有信心，根據當前世衛獲取的資訊，北京冬奧組委制訂的防控措施非常嚴格有力，冬奧和冬殘奧舉辦期間，不會增加疫情傳播風險」，同時會繼續留意中國的疫情趨勢。